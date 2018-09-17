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18:49 (мск), источник: Sport24

Кто пытается занять место Серены Уильямс и Марии Шараповой

Японская теннисистка Наоми Осака справилась с истерикой Серены на корте и заработала самый крупный контракт в женском теннисе.

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Источник: AFP 2018

На US Open 20-летняя Осака выиграла первый в истории Японии одиночный титул «Большого шлема». На церемонии награждения ее ждал неодобрительный гул стадиона, названного в честь иконы теннисного fair play Артура Эша. До этого она пережила истерику Серены, уверенно реализовала матчбол и стала самой молодой за 12 лет чемпионкой турнира.

Но победная речь новой чемпионки звучала странно: «Я знаю, что вы все болели за нее, и простите, что так вышло. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что посмотрели матч».

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Первая неделя после победы получилась более радостной. Новый контракт с adidas станет самым крупным в женском теннисе — $ 8,5 млн. в год (в конце прошлого сезона компания отказалась платить $ 2 млн. первой ракетке мира Симоне Халеп). В большое спортивное будущее Наоми верят и представители автоконцерна Nissan. Они подписали теннисистку на три года, финансовые условия пока остаются в секрете.

За последние годы так мощно монетизировать свои спортивные успехи смогли единицы. Среди них — Мария Шарапова и Серена Уильямс. Они больше 10-ти лет удерживали лидерство в рейтинге самых богатых спортсменок по версии Forbes. Теперь все может измениться. Sport24 рассказывает, в чем секрет привлекательности японской теннисистки для мировых брендов.

Семейная история

В теннисе почти каждая интересная история начинается с подачи родителей. Андре Агасси провел детство на заднем дворе своего дома с ракеткой в руках, чтобы не злить отца. Выросший в немецкой части Швейцарии Роджер Федерер согласился на поездку в теннисный центр в Экюблан, где говорили по-французски, только по настоятельной рекомендации мамы. Марию Шарапову в США вывез отец и долго оставался главным человеком в ее карьере. Наоми Осака не стала исключением. Большую спортсменку в маленькой Наоми рассмотрел отец Леонард Максим Франсуа.

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О том, что такое теннис, он узнал, лениво перебирая кнопки на пульте в поисках интересной передачи. В тот день по одному из спортивных каналов шла прямая трансляция из Парижа. Серена и Винус Уильямс выиграли свой первый титул «Большого шлема» (в парном разряде). А Леонард решил отвести дочерей — трехлетнюю Мари и годовалую Наоми — на корт.

Когда Наоми исполнилось три, семья перебралась в США. Леонард Максим Франсуа родился в семье иммигрантов из Гаити, которая проживала в Нью-Йорке. С мамой будущей чемпионки Тамаки Осака он познакомился в Японии, куда перебрался в начале 90-х, чтобы получить образование. Отец Тамаки был категорически против отношений дочери с афроамериканцем, и после свадьбы отрекся от нее. Примириться получилось только через 15 лет.

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Сложные отношения со старшим поколением не главная причина переезда из Японии в США. Просто в Америке были доступные спортзалы и бесплатные общественные корты. Услуги тренера сначала тоже были бесплатными — эту роль взял на себя отец. А первым спарринг-партнером и мотиватором Наоми стала Мари.

«Не помню, чтобы в детстве мне очень нравился теннис, — признается Осака. — Но помню, что очень хотела победить сестру».

Ролевая модель

Через некоторое время список тех, кого хочется победить, увеличился. В нем появились Винус Уильямс, Мария Шарапова и Серена Уильямс.

До финала US Open-2018 Серена была еще и главным ориентиром в жизни Наоми. Часто на корте она спрашивала себя: «Как бы поступила Серена?» И побеждала, в том числе Марию Шарапову и Винус Уильямс. Но при первой встрече со своим кумиром от смущения «забилась в угол и уткнулась в телефон».

Все изменилось, когда в марте этого года Наоми и Серена пересеклись на корте на Открытом чемпионате Майами. Серена проиграла и, словно оправдываясь, напомнила журналистам, что еще в 2016 году назвала Осаку «талантливой и очень агрессивной».

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После шоу, которое Серена устроила в финале US Open, Наоми сохранила спокойствие.

«В детстве я решила, что хочу быть такой, как она, — рассказала Наоми на послематчевой пресс-конференции. — Эта игра ничего не меняет, я всегда с любовью буду думать о Серене. Она была очень мила со мной после матча на корте и на подиуме. Когда она обняла меня после матча, я снова почувствовала себя маленьким ребенком».

Врожденная скромность и дипломатичность делают ее максимально привлекательной для самых представительных брендов.

Чемпионская игра

Финал US Open пока лучший в карьере Наоми. И дело не в том, что она взяла титул. В этом матче она смогла повить свои лучшие качества. Играла стабильно и цепко.

Классные подача (со скоростью больше 200 км/ч) и форхенд у нее были всегда, но раньше Наоми постоянно разваливалась по ходу матчей — не хватало сосредоточенности, подводил бэкхенд.

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В Нью-Йорке от главного не отвлекло даже демонстративное поведение Серены. После того как американка сорвалась на судью, Осака очень сосредоточенно отподавала и взяла гейм под ноль. За победу она получила рекордные $ 3,8 млн.

Теперь такой же уверенности в собственных силах и стабильности нужно добиться не на отдельно взятом турнире, а по ходу всего сезона. Эта часть личной статистики пока выглядит не так впечатляюще. В этом году она блестяще провела два турнира — Мастерс в Индиан-Уээлсе и US Open. А между ними выиграла всего 54% матчей — уровень середняка. В 20 лет это нормально, дальше — точно нужно прибавлять.

Перспективный рынок

Наоми Осака не единственная теннисистка из Азии, на которую обратили внимание мировые бренды. Так, первая в истории Китая чемпионка «Большого шлема» Ли На даже после завершения карьеры зарабатывает порядка $20 млн. в год. Среди партнеров китаянки Nike, Rolex, Mercedes Benz, Babolat и несколько крупных китайских компаний.

Когда Ли На еще выходила на корт, американские и европейские компании очень хотели использовать ее популярность для продвижения на китайском рынке и активно шли на уступки. Так, представители Nike разрешили ей размещать логотипы других спонсоров на футболках. Такого права нет даже у Шараповой и не было у Федерера.

Еще один пример — Кеи Нисикори из Японии. По данным Forbes, Нисикори — третий в списке самых богатых теннисистов мира. С июня 2017 по июнь 2018 он заработал больше $34,5 млн. Из них призовые — только $1,5 млн. Остальное принесли спонсоры.

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Если верить официальному сайту Нисикори, прямо сейчас в его активе 15 крупных контрактов. Из международных фирм он сотрудничает с Nike, Jaguar, Wilson (контракт — пожизненный, как у Роджера Федерера), а его интересы представляет агентство IMG (Мария Шарапова тоже их клиент).

Во многом благодаря ему в Японии теннис сейчас очень популярен. Всего один факт: организаторы токийского турнира ATP никогда не публикуют расписание тренировок Нисикори, чтобы у корта не собирались толпы фанатов. При этом главное из спортивных достижений Кеи — финал US Open-2014. И нет ничего удивительного в том, что Наоми Осака получила два очень выгодных предложения сразу после победы в Нью-Йорке.

Марина Крылова

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