Кто пытается занять место Серены Уильямс и Марии Шараповой
Японская теннисистка Наоми Осака справилась с истерикой Серены на корте и заработала самый крупный контракт в женском теннисе.
Японская теннисистка Наоми Осака справилась с истерикой Серены на корте и заработала самый крупный контракт в женском теннисе.
На US Open 20-летняя Осака выиграла первый в истории Японии одиночный титул «Большого шлема». На церемонии награждения ее ждал неодобрительный гул стадиона, названного в честь иконы теннисного fair play Артура Эша. До этого она пережила истерику Серены, уверенно реализовала матчбол и стала самой молодой за 12 лет чемпионкой турнира.
Но победная речь новой чемпионки звучала странно: «Я знаю, что вы все болели за нее, и простите, что так вышло. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что посмотрели матч».
Первая неделя после победы получилась более радостной. Новый контракт с adidas станет самым крупным в женском теннисе — $ 8,5 млн. в год (в конце прошлого сезона компания отказалась платить $ 2 млн. первой ракетке мира Симоне Халеп). В большое спортивное будущее Наоми верят и представители автоконцерна Nissan. Они подписали теннисистку на три года, финансовые условия пока остаются в секрете.
За последние годы так мощно монетизировать свои спортивные успехи смогли единицы. Среди них — Мария Шарапова и Серена Уильямс. Они больше 10-ти лет удерживали лидерство в рейтинге самых богатых спортсменок по версии Forbes. Теперь все может измениться. Sport24 рассказывает, в чем секрет привлекательности японской теннисистки для мировых брендов.
В теннисе почти каждая интересная история начинается с подачи родителей. Андре Агасси провел детство на заднем дворе своего дома с ракеткой в руках, чтобы не злить отца. Выросший в немецкой части Швейцарии Роджер Федерер согласился на поездку в теннисный центр в Экюблан, где говорили
О том, что такое теннис, он узнал, лениво перебирая кнопки на пульте в поисках интересной передачи. В тот день по одному из спортивных каналов шла прямая трансляция из Парижа. Серена и Винус Уильямс выиграли свой первый титул «Большого шлема» (в парном разряде). А Леонард решил отвести дочерей — трехлетнюю Мари и годовалую Наоми — на корт.
Когда Наоми исполнилось три, семья перебралась в США. Леонард Максим Франсуа родился в семье иммигрантов из Гаити, которая проживала в
Сложные отношения со старшим поколением не главная причина переезда из Японии в США. Просто в Америке были доступные спортзалы и бесплатные общественные корты. Услуги тренера сначала тоже были бесплатными — эту роль взял на себя отец. А первым
«Не помню, чтобы в детстве мне очень нравился теннис, — признается Осака. — Но помню, что очень хотела победить сестру».
Через некоторое время список тех, кого хочется победить, увеличился. В нем появились Винус Уильямс, Мария Шарапова и Серена Уильямс.
До финала US Open-2018 Серена была еще и главным ориентиром в жизни Наоми. Часто на корте она спрашивала себя: «Как бы поступила Серена?» И побеждала, в том числе Марию Шарапову и Винус Уильямс. Но при первой встрече со своим кумиром от смущения «забилась в угол и уткнулась в телефон».
Все изменилось, когда в марте этого года Наоми и Серена пересеклись на корте на Открытом чемпионате Майами. Серена проиграла и, словно оправдываясь, напомнила журналистам, что еще в 2016 году назвала Осаку «талантливой и очень агрессивной».
После шоу, которое Серена устроила в финале US Open, Наоми сохранила спокойствие.
«В детстве я решила, что хочу быть такой, как она, — рассказала Наоми на послематчевой
Врожденная скромность и дипломатичность делают ее максимально привлекательной для самых представительных брендов.
Финал US Open пока лучший в карьере Наоми. И дело не в том, что она взяла титул. В этом матче она смогла повить свои лучшие качества. Играла стабильно и цепко.
Классные подача (со скоростью больше 200 км/ч) и форхенд у нее были всегда, но раньше Наоми постоянно разваливалась по ходу матчей — не хватало сосредоточенности, подводил бэкхенд.
В
Теперь такой же уверенности в собственных силах и стабильности нужно добиться не на отдельно взятом турнире, а по ходу всего сезона. Эта часть личной статистики пока выглядит не так впечатляюще. В этом году она блестяще провела два турнира — Мастерс в
Наоми Осака не единственная теннисистка из Азии, на которую обратили внимание мировые бренды. Так, первая в истории Китая чемпионка «Большого шлема» Ли На даже после завершения карьеры зарабатывает порядка $20 млн. в год. Среди партнеров китаянки Nike, Rolex, Mercedes Benz, Babolat и несколько крупных китайских компаний.
Когда Ли На еще выходила на корт, американские и европейские компании очень хотели использовать ее популярность для продвижения на китайском рынке и активно шли на уступки. Так, представители Nike разрешили ей размещать логотипы других спонсоров на футболках. Такого права нет даже у Шараповой и не было у Федерера.
Еще один пример — Кеи Нисикори из Японии. По данным Forbes, Нисикори — третий в списке самых богатых теннисистов мира. С июня 2017 по июнь 2018 он заработал больше $34,5 млн. Из них призовые — только $1,5 млн. Остальное принесли спонсоры.
Если верить официальному сайту Нисикори, прямо сейчас в его активе 15 крупных контрактов. Из международных фирм он сотрудничает с Nike, Jaguar, Wilson (контракт — пожизненный, как у Роджера Федерера), а его интересы представляет агентство IMG (Мария Шарапова тоже их клиент).
Во многом благодаря ему в Японии теннис сейчас очень популярен. Всего один факт: организаторы токийского турнира ATP никогда не публикуют расписание тренировок Нисикори, чтобы у корта не собирались толпы фанатов. При этом главное из спортивных достижений Кеи — финал US Open-2014. И нет ничего удивительного в том, что Наоми Осака получила два очень выгодных предложения сразу после победы в
Марина Крылова