Особый турнир для Южного. Ветеран готовится сыграть в Санкт-Петербурге

Источник: Спорт-Экспресс

Мария Никулашкина

из Санкт-Петербурга

Игрок собирается выступить с важным заявлением, а организаторы готовятся сделать так, чтобы этот сентябрь запомнился легендарному теннисисту.

На грани 500 побед

Михаил Южный сообщил о решении завершить карьеру. Произошло это 24 июля после матча первого круга турнира в Атланте — единственной встречи на уровне ATP, выигранной российским ветераном с апреля этого года.

Для того, чтобы расставить все точки на i, 36-летний теннисист выбрал состязания в Санкт-Петербурге, и это совсем не случайно. Южный неоднократно признавался, что играть в родном городе, Москве, ему тяжело психологически — хотя однажды он все же взял главный приз на «Кубке Кремля» — а вот в Северной столице он чувствует себя гораздо более комфортно.

Петербург отвечает ему взаимностью. Это подтверждает не только большая армия персональных болельщиков Михаила на берегах Невы, но и цифры. Южный — самый успешный игрок в истории турнира, в его активе 34 победы в 48 матчах. Роман Михаила с Петербургом начался в 2001 году, когда он, 19-летний, вышел во второй круг и в сумасшедшей борьбе уступил Евгению Кафельникову. Годом позже он уже сыграл в финале St.Petersburg Open, потерпев поражение от мастеровитого француза Себастьяна Грожана. А в 2003-м Южный нанес тому же Кафельникову поражение, заставившее олимпийского чемпиона всерьез задуматься о завершении карьеры. В 2004-м Южный выиграл в Северной столице титул. После этого он не пропустил ни одного из проводившихся в Петербурге турниров. Еще раз сыграл в финале и трижды в полуфиналах, но вот поднять на головой кубок больше не удалось. Он вообще не выигрывал турниров уже пять лет и остановился на круглом числе 10.

Еще одна цифра не дает покоя поклонникам Южного: сейчас он — в двух победах от гроссмейстерской отметки 500 на уровне основных сеток турниров ATP и «Больших шлемов». Из наших теннисистов подобным достижением может похвастаться только Кафельников. Получится ли у Михаила добраться до юбилея в Питере?

«Завершать карьеру не передумаю»

Первый вопрос, который был задан теннисисту после жеребьевки St. Petersburg Open-2018, естественно, касался того, является ли его решение о завершении карьеры окончательным. И он, со свойственной ему обстоятельностью, ответил: «Завершать карьеру я не передумаю».

«Конечно, хотелось бы поиграть здесь подольше. Но давайте отталкиваться от первого круга. Если пройду его, будем говорить о втором», — добавил Южный.

Первым соперником ветерана в Петербурге будет Мирза Башич из Боснии. Казалось бы, не самое громкое имя, но этот теннисист здорово чувствует себя именно в залах. В прошлом году он дошел до полуфинала «Кубка Кремля», а в этом, начав с квалификации, выиграл турнир в Софии. Правда, летом у него случилась серия из шести поражений в основных сетках подряд, а седьмое он потерпел в пятницу в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса от Йошихито Нишиоки. Босния проиграла Японии в гостях 0:3, и для встречи с Южным Башич проделал неблизкий путь из Осаки. Победитель этого поединка во втором круге выйдет на сильнейшего во встрече Роберто Баутиста Агут — Лука Ванни.

Южный приехал на St. Petersburg Open после обидного поражения от Маркоса Багдатиса на старте US Open. Там россиянин вел у киприота 2:0 по сетам, но в ход борьбы вмешалась жара. Ее наш теннисист не выдержал, его начали мучить судороги, и он был вынужден сняться. «Судороги не позволили мне играть, но сейчас я чувствую себя хорошо», — отметил теннисист.

В Петербург Михаил приехал с супругой Юлией, которая поддерживала его на протяжении всей карьеры, и младшим сыном Игорем. Старший, Максим, присоединится позже.

Еще летом директор St. Petersburg Open по общим вопросам Владимир Камельзон говорил, что организаторам очень хотелось бы, чтобы этот турнир получился запоминающимся не только для самого Михаила и его семьи, но и для всех любителей тенниса. И ошибочно полагать, что все ограничиться одной церемонией. У Южного на руках целый список активностей, и он готов поучаствовать в различных мероприятиях, чтобы этот турнир стал по-настоящему особенным.

На кого Южный оставит теннис?

Михаил — один из пяти россиян в основной сетке St.Petersburg Open и стоящий в рейтинге ниже всех. Ближе всех к Южному — 28-летний Евгений Донской, с которым уже довольно давно работает его многолетний наставник Борис Собкин. За Евгения Южный в понедельник болел с трибуны. Порадовать товарища Донской, правда, не сумел.

— Ответ на вопрос, какое влияние на меня и мою карьеру оказал Южный, не может быть коротким, — сказал он после поражения от Мартина Клижана. — Без Мишки, не столько Бориса Львовича, сколько его самого, я бы совершенно точно не оказался там, где я есть. Не стоял бы в первой сотне рейтинга. Так что его участие в моей теннисной жизни огромное. Он очень много помогал мне и подсказывал как друг и как наставник.