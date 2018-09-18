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01:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по теннису свой следующий матч Кубка Дэвиса проведет 1—2 февраля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису проведет матч за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса 1—2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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В субботу российская сборная обыграла команду Белоруссии со счетом 3−2 и сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы).

На данный момент известны 22 из 24 команд, которые сыграют за право принять участие в финальном раунде, который в следующем сезоне заменит Мировую группу. Сборная России попала в число несеяных, среди возможных соперников российской сборной команды Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Сербии, Чехии, Швеции и Японии. Жеребьевка данной стадии турнира пройдет 26 сентября.

Место в финальном раунде Кубка Дэвиса следующего года обеспечили себе полуфиналисты Мировой группы нынешнего сезона — сборные Хорватии, Франции, Испании и США. 12 команд-участниц финального раунда определятся по результатам плей-офф, еще две команды получат специальное приглашение (wild card), обладателями которого могут стать сборные, входящие в топ-50 рейтинга Кубка Дэвиса или имеющие хотя бы одного теннисиста, входящего в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В августе на генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF) 71,43% голосовавших поддержали проект реформы Кубка Дэвиса, всего в состав организации входят 210 человек. Изменения в формате Кубка Дэвиса будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике и которая готова вложить в турнир $3 млрд на протяжении 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате — в течение семи дней в одном месте.

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