Сборная России по теннису свой следующий матч Кубка Дэвиса проведет 1—2 февраля
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису проведет матч за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису проведет матч за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса
В субботу российская сборная обыграла команду Белоруссии со счетом 3−2 и сохранила место в первой группе
На данный момент известны 22 из 24 команд, которые сыграют за право принять участие в финальном раунде, который в следующем сезоне заменит Мировую группу. Сборная России попала в число несеяных, среди возможных соперников российской сборной команды Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Сербии, Чехии, Швеции и Японии. Жеребьевка данной стадии турнира пройдет 26 сентября.
Место в финальном раунде Кубка Дэвиса следующего года обеспечили себе полуфиналисты Мировой группы нынешнего сезона — сборные Хорватии, Франции, Испании и США. 12
В августе на генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF) 71,43% голосовавших поддержали проект реформы Кубка Дэвиса, всего в состав организации входят 210 человек. Изменения в формате Кубка Дэвиса будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике и которая готова вложить в турнир $3 млрд на протяжении 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате — в течение семи дней в одном месте.