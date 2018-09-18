Шарапова завершила сезон. Она устала
Пауза может ударить по рейтингу Марии.
Пауза может ударить по рейтингу Марии.
Журналист New York Times Бен Ротенберг распространил информацию о том, что российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне. П.
резидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев также подтвердил ТАСС, что звездная теннисистка, которая в последнее время ведет очень активную жизнь вне корта, взяла паузу до Нового года и забрала назад свое обещание сыграть на «ВТБ Кубке Кремля».
Данное решение следует из всей логики нынешнего сезона, в течение которого Мария, не будучи серьезно травмированной, повела всего 31 матч на 11 турнирах и ни разу не поднималась выше полуфинала. В лучшие годы Шарапова могла отыграть в два раза больше встреч, а свой последний титул она выигрывала в октябре прошлого года в китайском Тяньцзине. Именно заработанные на том турнире очки, сгорят
В последнее время Мария не скрывает романтических отношений с британским миллионером Александром Гилксом, который является школьным другом принца Уильяма. И ее заметное охлаждение к теннису связано в том числе и бурным романом. В нынешних обстоятельствах не исключено, что Шарапова вообще захочет сделать паузу в карьере и, подобно своей давней оппонентке Серене Уильямс, стать матерью. Во всяком случае, при таком повороте россиянку никто не осудит — она уже давно все доказала в теннисе и заработала самоотверженным трудом огромное состояние. Всем понятно, что при нынешнем состоянии здоровья Марии не вернуться на прежние вершины, а сражаться за место двадцатке сильнейших ей, кажется, не слишком интересно. Все, что удерживает суперзвезду на корте — это многочисленные контрактные обязательства.
Мария безусловна вольна делать паузы в своей карьере, когда ей заблагорассудится. Но с нынешним «ВТБ Кубком Кремля» получилось не слишком красиво. Шарапова совсем недавно подтвердила свой приезд на турнир в Москву
— С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, — цитирует ТАСС Шамиля Тарпищева. — Чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву — она собиралась. Теперь уже как почетный гость.
В такой обстановке болельщикам остается только надеяться, что Мария не выйдет в декрет этой осенью и зимой, а сдержит свое обещание сыграть на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в