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01:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова завершила сезон. Она устала

Пауза может ударить по рейтингу Марии.

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Журналист New York Times Бен Ротенберг распространил информацию о том, что российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне. П.

резидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев также подтвердил ТАСС, что звездная теннисистка, которая в последнее время ведет очень активную жизнь вне корта, взяла паузу до Нового года и забрала назад свое обещание сыграть на «ВТБ Кубке Кремля».

Внеплановый отпуск

Данное решение следует из всей логики нынешнего сезона, в течение которого Мария, не будучи серьезно травмированной, повела всего 31 матч на 11 турнирах и ни разу не поднималась выше полуфинала. В лучшие годы Шарапова могла отыграть в два раза больше встреч, а свой последний титул она выигрывала в октябре прошлого года в китайском Тяньцзине. Именно заработанные на том турнире очки, сгорят из-за нынешнего «отпуска» нашей спортсменки. При худшем раскладе Мария может вылететь из ТОП-32, и лишиться возможности «посева» на турнирах «Большого шлема». Впрочем, такие нюансы, возможно, сейчас не слишком волнуют россиянку.

В последнее время Мария не скрывает романтических отношений с британским миллионером Александром Гилксом, который является школьным другом принца Уильяма. И ее заметное охлаждение к теннису связано в том числе и бурным романом. В нынешних обстоятельствах не исключено, что Шарапова вообще захочет сделать паузу в карьере и, подобно своей давней оппонентке Серене Уильямс, стать матерью. Во всяком случае, при таком повороте россиянку никто не осудит — она уже давно все доказала в теннисе и заработала самоотверженным трудом огромное состояние. Всем понятно, что при нынешнем состоянии здоровья Марии не вернуться на прежние вершины, а сражаться за место двадцатке сильнейших ей, кажется, не слишком интересно. Все, что удерживает суперзвезду на корте — это многочисленные контрактные обязательства.

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Почетный гость

Мария безусловна вольна делать паузы в своей карьере, когда ей заблагорассудится. Но с нынешним «ВТБ Кубком Кремля» получилось не слишком красиво. Шарапова совсем недавно подтвердила свой приезд на турнир в Москву 15—21 октября. Организаторы даже начали использовать ее имя в рекламе соревнований, а теперь вдруг выясняется, что сил выполнить свои обещания у суперзвезды нет. И это при том, что в прошлом году организаторы «ВТБ Кубка Кремля» в экстренном порядке предоставили Марии wild card, помогая набрать важные рейтинговые очки. Правда, той любезностью Шарапова не воспользовалась, проиграв в первом же круге. Спортивные отношения с Москвой у бывший первой ракетки мира вообще складываются неважно.

— С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, — цитирует ТАСС Шамиля Тарпищева. — Чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву — она собиралась. Теперь уже как почетный гость.

В такой обстановке болельщикам остается только надеяться, что Мария не выйдет в декрет этой осенью и зимой, а сдержит свое обещание сыграть на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербург в январе-феврале 2019 года. Впрочем, эти соревнования стоят в календаре сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии, и, если Шарапова задержится там на вторую неделю, то шансов увидеть ее у нашей публики снова мало. В целом же нам не привыкать болеть за Шарапову по телевизору — за 15 лет карьеры она всего четырежды приезжала на «ВТБ Кубок Кремля», а за сборную России провела всего 8 матчей. Оставаясь по паспорту россиянкой, Мария давно является гражданкой мира — и с этим необходимо смириться.

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