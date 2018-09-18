Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.09
Саутгемптон2
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
17.09
Жирона3
Сельта2
Футбол. Зарубежный
17.09
СПАЛ2
Аталанта0
Хоккей. КХЛ
17.09
Спартак2
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
17.09
Сочи1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
17.09
Йокерит8
Трактор0
Футбол. Премьер-лига
17.09
Урал1
Ростов1
Хоккей. КХЛ
17.09
КуньлуньБ4
Слован3
Все события
Фоторепортажи
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
01:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов, Медведев, Надаль и Федерер оказались в заявочном листе турнира в Париже

Стал известен заявочный список турнира категории ATP-1000 в Париже с призовым фондом более $ 5 млн, который пройдёт на харде с 27 октября по 4 ноября.

Наверх
Источник: AP 2018

На соревнованиях во Франции выступят все лучшие теннисисты мира — первые 38 мест в предварительном листе заняли 38 представителей соответствующих позиций в рейтинге ATP. В их число попали два россиянина — Карен Хачанов (24) и Даниил Медведев (35).

Действующим чемпионом турнира является американец Джек Сок. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Филипа Краиновича. Прежде 25-летний теннисист не побеждал на соревнованиях выше серии АТР-250. В 2017 году все три представителя России — Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской — покинули «Мастерс» в Париже уже после первого круга.

 Футболисту Ливерпуля проткнули глаз!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Локомотив» снова поджидает «ад». Но там не так и страшно
Головин не попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов
«Йокерит» забросил восемь безответных шайб в матче КХЛ
Карпин обошел «Спартак», Парфенов покинул зону вылета
Шарапова завершила сезон. Она устала
Российского хоккеиста обвиняют в афере на 45 млн рублей
«Спартак» призывает болельщиков не ехать в Вену
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь