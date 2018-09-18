Хачанов, Медведев, Надаль и Федерер оказались в заявочном листе турнира в Париже

На соревнованиях во Франции выступят все лучшие теннисисты мира — первые 38 мест в предварительном листе заняли 38 представителей соответствующих позиций в рейтинге ATP. В их число попали два россиянина — Карен Хачанов (24) и Даниил Медведев (35).

Действующим чемпионом турнира является американец Джек Сок. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Филипа Краиновича. Прежде 25-летний теннисист не побеждал на соревнованиях выше серии АТР-250. В 2017 году все три представителя России — Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской — покинули «Мастерс» в Париже уже после первого круга.