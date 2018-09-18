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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова объяснила досрочное завершение сезона

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение досрочно завершить сезон. Ее слова приводятся на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: AP 2018

«Я ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно время на восстановление после травмы. Я расстроена, что не смогу вновь сыграть перед болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь, у меня появится такая возможность в будущем», — заявила 31-летняя россиянка.

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17 сентября стало известно, что Шарапова не выйдет на корт в Тяньцзине. Сообщалось, что теннисистка вернется на корт в начале 2019-го.

4 сентября Шарапова вылетела с турнира US Open. В 1/8 финала турнира она не сумела переиграть испанку Карлу Суарес-Наварро.

По итогам сезона-2018, ставшего первым для россиянки после дисквалификации, Шарапова вернулась в топ-25. Она приняла участие в 11 турнирах.

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