Шарапова объяснила досрочное завершение сезона
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение досрочно завершить сезон. Ее слова приводятся на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение досрочно завершить сезон. Ее слова приводятся на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно время на восстановление после травмы. Я расстроена, что не смогу вновь сыграть перед болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь, у меня появится такая возможность в будущем», — заявила 31-летняя россиянка.
17 сентября стало известно, что Шарапова не выйдет на корт в Тяньцзине. Сообщалось, что теннисистка вернется на корт в начале 2019-го.
4 сентября Шарапова вылетела с турнира US Open. В 1/8 финала турнира она не сумела переиграть испанку Карлу
По итогам сезона-2018, ставшего первым для россиянки после дисквалификации, Шарапова вернулась в топ-25. Она приняла участие в 11 турнирах.