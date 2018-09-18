Шарапова объяснила досрочное завершение сезона

«Я ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно время на восстановление после травмы. Я расстроена, что не смогу вновь сыграть перед болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь, у меня появится такая возможность в будущем», — заявила 31-летняя россиянка.