Виктория Азаренко пробилась во второй раунд турнира в Токио

Сегодня в стартовом поединке с 125-й ракеткой мира Куруми Нарой из Японии Виктория поначалу проигрывала — 0:1, 1:2, но затем выиграла 4 гейма подряд, выйдя вперед 5:2.

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После этого инициативу перехватила японка, сократив разрыв до минимума — 4:5. Однако Азаренко не позволила сопернице добиться большего и взяла свою подачу, выиграв первый сет 6:4. Во второй партии борьба также получилась очень напряженной, и в итоге успеха снова добилась Азаренко — 7:5. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.