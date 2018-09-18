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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд вышли в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали участниками четвертьфинальной стадии парного разряда теннисного турнира в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В матче 1/8 финала Мирный и Освальд сегодня переиграли в двух сетах Мирзу Башича и Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:3, 7:6 (7:1).

В первом круге одиночного разряда этих соревнований соперником белорусского теннисиста Ильи Ивашко (100-й номер мирового рейтинга) 19 сентября будет аргентинец Гвидо Пелья (60).

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