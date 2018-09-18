Михаил Южный: Теннис в последнее время начал деградировать
Российский ветеран — о решении завершить карьеру и планах на будущее.
Российский ветеран — о решении завершить карьеру и планах на будущее.
Мария Никулашкина из
В среду Южный сыграет в первом круге турнира в
— Есть ли у вас объяснение, почему турнир St. Petersburg Open стал для вас особенным и могли ли вы предполагать нечто подобное, когда впервые приехали сюда в 2000 году?
— Конечно, не предполагал, что этот турнир станет для меня настолько родным. Как и не предполагал, что я буду так долго играть здесь. Почему именно
— В какой момент вы пришли к решению, что надо заканчивать карьеру и именно сейчас?
— Шли к нему постепенно. Естественно, это не было так, что я сел и решил. Мысли ходили три года назад, два, год назад. Постоянно думал: «Сейчас или не сейчас? Что делать? Чем заниматься?» Понятно, что это постоянно сидело в голове. «Могу я или не могу?» — вот какой был главный вопрос. Не было внутри такого, что надо заканчивать, и все. Да, у меня были не очень хорошие результаты, да, я проигрывал. И все равно чувствовал, что у меня еще есть некий кураж, что я готов тренироваться, готов приезжать и играть — жить этой жизнью. Но со временем стало так, что тело мое присутствовало на турнирах, а голова была в других местах. Пока баланс сохранялся, и я понимал, что еще могу дать
— В другом месте — это с семьей, с подрастающими сыновьями?
— Да, я детей не вижу, жену не вижу.
— Логичный в данной ситуации вопрос: какие планы на будущее?
— Есть планы сиюминутные, а есть долгосрочные, которые пока рано осуществлять. На данном этапе главное — это мое сотрудничество с теннисным центром в Новокузнецке. Он был построен в 2010 году. Сделано там все по высшему разряду. Как только он открылся, меня пригласили туда на
Есть еще один глобальный проект. Пока его дорабатываем. Он связан со здоровьем в детском спорте. К сожалению, мало кто знает и понимает, что такое травмы и откуда они берутся. Очень многие наши перспективные ребята сходят с дистанции в 14−15 лет именно по состоянию здоровья.
— Размышляя о завершении карьеры игрока, рассматривали вариант, что в жизни вообще не будет тенниса?
— Есть такой вариант, честно скажу. Просто он еще не созрел до конца. Я на полном серьезе рассматривал возможность полностью уйти из тенниса. Хотя понимаю, что
— Вы начали играть еще во времена Сампраса и Агасси и выступали в эпоху Федерера и Надаля. Как за это время менялся сам теннис и отношение к нему?
— Теннис поменялся кардинально, я считаю. Просто посмотрите на команды Федерера, Джоковича и Надаля. С ними ездят по
Но
— И реформы, которые предлагаются, не помогают?
— А глобальных реформ я не вижу. Мы ходим по кругу. Никто ничего особо нового не предлагает. Да, пытаются реформировать Кубок Дэвиса, организовать Кубок мира. Но, если мы хотим, чтобы теннис как продукт начал продаваться, нужно менять все глобально, снизу доверху. А все, что сейчас происходит, та возня, что идет между ITF, ATP и WTA, где каждый тянет одеяло на себя, негативно сказывается на теннисе в целом.
Теннис держится на некоторых энтузиастах. St. Petersburg Open — это чистый энтузиазм организаторов. Возьмем турнир в Москве… Не в обиду будет сказано, я не вижу интереса, хотя общаюсь с самыми разными любителями тенниса. Знаю, что они говорят. Да, «Большие шлемы» держатся на уровне. Но это
— Вы завершаете карьеру. На кого, скажем так, оставляете теннис? Какого вы мнения о молодых игроках?
— Все уходят. Нет никого вечного. Нам постоянно говорили: «Вот вы уйдете, и никого нет». А у нас есть Хачанов, Медведев, Рублев — совсем молодые ребята, которые только зашли в тур. Это только в России. И в мире, сами видите, есть игроки после Федерера, Надаля и Маррэя. Тот же Тим. Есть совсем юные как Саша Зверев и Денис Шаповалов. Другие ребята тоже будут появляться. Сменяемость никто не отменял.
— Подводя итог карьере, можете выделить
— Я
— Возвращаясь к финалу Кубка Дэвиса 2002 года. Те впечатления до сих пор живы?
— Живы, конечно. Тогда для меня был очень тяжелый этап в жизни. Папа умер в конце сентября. И первое время — конец 2002 года, 2003-й — нужно было
— За счет чего получилось выбраться?
— Все идет волнообразно. Ни один игрок не может держать планку на самом высоком уровне всю жизнь. У
— Вы долгое время были одним из самых стабильных игроков в туре. За счет чего вам это удавалось?
— Мы даже с Борисом Львовичем (Собкиным, многолетним тренером Южного. — Прим. «СЭ») эту тему обсуждали. Считаю, что это стало возможным за счет организации тренировочного процесса и профессионализма. Я понимал, что если я хочу играть на уровне, то вся моя жизнь должна быть подчинена теннису. Так оно и было: все вокруг подстраивались и вписывались именно в эту модель. В теннисе, чтобы показывать высокие результаты, нужно многим жертвовать. Организация у нас была на высшем уровне: мы четко понимали, когда мы тренируемся, когда играем, что мы делаем на тренировках, когда отдыхаем, когда заряжаемся и так далее. Считаю, что моя карьера получилась такой длинной именно благодаря этой грамотной организации тренировочного процесса.
— То, что вы на протяжении всей карьеры работали с одним российским тренером и базировались в России — это уникальная по нынешним временам ситуация?
— Не только по нынешним временам. Это вообще исключение из правил. Я бы сказал, для того, чтобы продержаться так долго с одним тренером, этот тренер должен быть таким, как Борис Львович — мудрым. Даже если ты работаешь с одним наставником, это вовсе не значит, что находишься в замкнутом пространстве. Мы очень много общались с другими тренерами и другими игроками в туре и не только, консультировались с другими специалистами и по одиночке, и совместно, и всегда приходили к
А что касается тренировочного процесса в России, он возможен, я считаю. Хотя в современных теннисных реалиях это, скорее, минус, чем плюс. Много сил и времени надо тратить на переезды. Но ощущать это я начал только сейчас, ближе к концу карьеры.
— Вы дважды играли в полуфинале турниров «Большого шлема». Было ли ощущение, что можно взять титул?
— Между полуфиналом и победой большая разница. В моем поколении было немало теннисистов, игравших в полуфиналах и финалах не два, а множество раз, но так и не взявших «Шлем». Наше счастье или даже больше сожаление, что мы выступали в то время, когда играют одни из лучших теннисистов в истории. Когда один человек 11 раз выигрывает Roland Garros, а другой выигрывает семь или восемь Уимблдонов и делят между собой все «Шлемы»…
— В этом году, приезжая на Уимблдон или US Open и уже понимая, что вы завершаете карьеру, испытывали ли
— Нет. И до сих пор не испытываю.
— Многим запомнится ваш жест, которым вы благодарили публику после матча. Как он появился?
— Я очень хорошо помню тот момент. Это было на US Open. Мы играли с Давидом Налбандяном поздний матч еще на старом корте Луи Армстронга. Я победил в пяти сетах,
— Теперь его отчасти перенял Артем Дзюба.
— Перешел по наследству, можно сказать.