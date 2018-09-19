Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Слован
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Сампдория
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Химки
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Луч
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Ротор
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
10Как выглядит стадион «Динамо»
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко: К следующему сезону я буду готова, это точно

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), прокомментировала свою победу в первом круге над представительницей Японии Куруми Нарой со счётом 6:4, 7:5.

Наверх
Источник: Reuters

«Не думаю, что в этом матче я играла хорошо. Куруми — непростая соперница, а играть с теннисисткой, которая выступает дома, всегда нелегко. К тому же я сама усложнила себе задачу. Однако я постараюсь извлечь урок на будущее.

Думаю, мне нужен перерыв, чтобы хорошо потренироваться перед следующим сезоном. Это был тяжёлый год, и моя подготовка была не лучшей. У меня не было того количества недель на подготовку, как хотелось бы. Но к следующему сезону я буду готова, это точно, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.

«Я никогда с ней не играла, но мы недавно тренировались вместе. Она прекрасная теннисистка, очень талантливая. Эшли может делать много вещей на корте. Думаю, это покрытие отлично ей подходит, так что мне будет непросто», — сказала Азаренко.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ
Российские волейболисты проиграли в матче первого раунда ЧМ
Месси установил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь