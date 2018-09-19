Азаренко: К следующему сезону я буду готова, это точно

Источник: Reuters

«Не думаю, что в этом матче я играла хорошо. Куруми — непростая соперница, а играть с теннисисткой, которая выступает дома, всегда нелегко. К тому же я сама усложнила себе задачу. Однако я постараюсь извлечь урок на будущее.

Думаю, мне нужен перерыв, чтобы хорошо потренироваться перед следующим сезоном. Это был тяжёлый год, и моя подготовка была не лучшей. У меня не было того количества недель на подготовку, как хотелось бы. Но к следующему сезону я буду готова, это точно, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.