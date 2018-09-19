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09:32 (мск), источник: Прессбол

Азаренко: Думаю, мне нужен перерыв

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио, прокомментировала победу в первом круге над японкой Куруми Нарой (6:4, 7:5).

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Источник: Reuters

— Не думаю, что в этом матче я играла хорошо. Куруми — непростая соперница, а играть с теннисисткой, которая выступает дома, всегда нелегко. К тому же я сама усложнила себе задачу. Однако я постараюсь извлечь урок на будущее. Думаю, мне нужен перерыв, чтобы хорошо потренироваться перед следующим сезоном. Это был тяжелый год, и моя подготовка была не лучшей. У меня не было того количества недель на подготовку, как хотелось бы. Но к следующему сезону я буду готова, это точно, — цитирует Азаренко официальный сайт тура. Виктория Азаренко.

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