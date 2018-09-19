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18:49 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке за выход в 1/8 финала Ивашко, занимающий 100-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе уступил 60-й ракетке планеты аргентинцу Гвидо Пелья — 6:4, 3:6, 4:6. Игра продолжалась почти 2,5 часа.

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