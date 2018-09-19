Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак1
Трактор0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Автомобилист0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново0
Луч0
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Химки0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит4
Металлург Мг1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Томь0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир4
Факел1
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Ротор
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень2
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь0
Зенит-21
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Слован2
Все события
Фоторепортажи
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
19:28 (мск), источник: ТАСС

Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась победой швейцарского спортсмена со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:1). Хачанов, посеянный на турнире под четвертым номером, начал выступления на соревнованиях со второго круга.

В четвертьфинале Вавринка, получивший wild card (специальное приглашение), встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины (6) и аргентинцем Гидо Пельей.

В одиночном разряде продолжают выступление на турнире россияне Даниил Медведев (8) и Михаил Южный (wild card).

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Загитова снялась с турнира в Словакии
Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
Каррера объяснил, почему не взял на матч ЛЕ Глушакова и Ещенко
Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»
РФ признает допинг-систему. Родченков и компания против РУСАДА
Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются
ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь