Надаль пропустит серию теннисных турниров в Азии из-за травмы колена
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль объявил, что пропустит серию теннисных турниров в Азии, в том числе турнир серии «Мастерс» в Шанхае
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль объявил, что пропустит серию теннисных турниров в Азии, в том числе турнир серии «Мастерс» в Шанхае
Рецидив травмы колена у Надаля случился в полуфинальном матче Открытого чемпионата США против аргентинца Хуана Мартина дель Потро, который прошел 8 сентября.
«Как вы знаете, я должен был сняться с полуфинального матча US Open, и в прошлый понедельник я прошел медосмотр в Барселоне по поводу своего колена. Новых повреждений выявлено не было. Мы решили вместе с моей медицинской командой не участвовать в азиатском туре, чтобы восстановить колено, Очень жаль, что не смогу выступить в Пекине и Шанхае», — написал Надаль в своем Twitter.
Турнир в Пекине пройдет с 1 по 7 октября, а «Мастерс» в Шанхае — с 7 по 14 октября.