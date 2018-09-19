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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

Надаль пропустит серию теннисных турниров в Азии из-за травмы колена

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль объявил, что пропустит серию теннисных турниров в Азии, в том числе турнир серии «Мастерс» в Шанхае из-за травмы колена.

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Источник: Reuters

Рецидив травмы колена у Надаля случился в полуфинальном матче Открытого чемпионата США против аргентинца Хуана Мартина дель Потро, который прошел 8 сентября. Из-за травмы испанец не сумел завершить встречу.

«Как вы знаете, я должен был сняться с полуфинального матча US Open, и в прошлый понедельник я прошел медосмотр в Барселоне по поводу своего колена. Новых повреждений выявлено не было. Мы решили вместе с моей медицинской командой не участвовать в азиатском туре, чтобы восстановить колено, Очень жаль, что не смогу выступить в Пекине и Шанхае», — написал Надаль в своем Twitter.

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Турнир в Пекине пройдет с 1 по 7 октября, а «Мастерс» в Шанхае — с 7 по 14 октября.

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