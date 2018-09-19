Надаль пропустит серию теннисных турниров в Азии из-за травмы колена

«Как вы знаете, я должен был сняться с полуфинального матча US Open, и в прошлый понедельник я прошел медосмотр в Барселоне по поводу своего колена. Новых повреждений выявлено не было. Мы решили вместе с моей медицинской командой не участвовать в азиатском туре, чтобы восстановить колено, Очень жаль, что не смогу выступить в Пекине и Шанхае», — написал Надаль в своем Twitter.