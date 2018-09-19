Гуд бай, Мария. Сезон Шараповой получился одним из худших

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Самая популярная теннисистка России и одна из самых популярных спортсменок мира Мария Шарапова досрочно завершила год. Это был первый ее полноценный сезон после травмы. Ожидания от него у многих и, наверняка, у самой Марии были выше, чем оказалась реальность.

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Зря обнадежила

— Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно дать себе время, чтобы оправиться от травмы. Я разочарована тем, что не смогу снова играть перед всеми фанатами в Тяньцзине, но надеюсь, что еще сыграю там в будущем, — приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. Это означает, что 31-летняя россиянка больше в 2018 году не сыграет. Не будет ее и в Москве, на что наши любители тенниса очень надеялись.

Ожидания перед новым сезоном у болельщиков Шараповой были сдержанно оптимистичными. Это связано с тем, как она прогрессировала в конце 2017 года, когда дошла в четвертого круга US Open и взяла титул в Тяньцзине. Этот трофей стал для Марии первым за два с половиной года. Она за месяц поднялась из третьей сотни в топ-60, не давая повода усомниться в том, что в новом году подъем продолжится.

Он и начал продолжаться: на первом же турнире года — опять в Китае — Мария дошла до полуфинала и поднялась еще на 11 позиций. Затем был Открытый чемпионат Австралии, где она очень прилично стартовала: обыграла двух теннисисток выше себя в рейтинге — Татьяну Марию и Анастасию Севастову (топ-15), но с Анжелик Кербер ничего не получилось. Немка была лучше в каждом ударе и компоненте игры.

Это поражение, видимо, сильно ударило по Шараповой в психологическом смысле. Она напрямую об этом не говорила, но зачем слова, когда есть четыре поражения подряд. Они говорят сами за себя. Мария сильно потеряла в уверенности и вернула ее уже только ближе к концу весны, по ходу грунтового сезона.

По ходу этой затянувшейся серии поражений она уволила тренера Свена Гренефельда, с которым работала с 2014 года. Свен стал для Марии уже больше другом, чем тренером, что могло плохо сказываться на работе.

Результаты это подтверждали, и решение было принято логичное. Шарапова вернула Томаса Хогстеда, с которым провела, пожалуй, лучший сезон в карьере — 2012 с титулом на «Ролан Гаррос» и лидерством в мировом рейтинге.

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Песок на четверочку

Начиная с 2011 года Шарапова превратилась из игрока, предпочитающие быстрые корты в, как минимум, универсала, если не сказать грунтовика. Семь лет назад лучшие ее результаты перекочевали с травы и американского харда на европейскую глину. Она дважды выиграла «Ролан Гаррос» и еще раз проиграла там финале и раз — полуфинале. Это помимо семи титулов на грунтовых «Премьерах».

Вот и в 2018-м основные надежды поклонников Марии были связаны с грунтовым сезоном, но они оправдались очень в малой степени. Четвертьфинал в Мадриде, полуфинал в Риме и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — это, конечно, хорошо, но не отлично. Амбиции Марии и ожидания ее фанатов намного выше. Особенно обидно, что на Открытом чемпионате Франции поражение от Мугурусы получилось разгромным — без единого шанса.

А двумя днями ранее с матча против Марии снялась посредственно игравшая тогда Серена Уильямс. На фоне разгромившей Плишкову Марии она выглядела намного слабее. Вполне возможно, что причиной для отказа выйти на корт послужило именно ее понимание, что первое поражение за 14 лет от принципиальной соперницы неизбежно, а не мистическая травма руки.

А если учесть, что в Мадриде и Риме Мария проигрывала матчи, в которых вела 1:0 по сетам и переигрывала соперниц — Кики Бертенс и Симону Халеп соответственно — то становится еще досаднее.

От грунтового сезона осталось ощущение, что из него можно было выжать и больше.

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Разочарования на быстрых кортах

Мысли о том, что выступать Марии осталось недолго укрепились после Уимблдона, где она сенсационно проиграла Виталии Дьяченко в первом круге. Если учесть, что Шарапова снялась со всех подготовительных соревнований и выкладывала в Инстаграм лишь фотографии со светских мероприятий, то можно было сделать вывод, что она особо не готовилась. Что теннис ей больше не интересен так же сильно, как раньше. А в таких условиях продолжать нет большого смысла.

Сезон на американском харде получился также очень скромным. Его и сезоном-то не назовешь: два турнира — Монреаль и US Open. В Канаде Мария проиграла в третьем круге Каролине Гарсии, в Штатах — в четвертом Карле Суарес-Наварро. Особенно обидно поражение в Нью-Йорке. Оно стало для Шараповой первым в вечернюю сессию на корте Артура Эша, причем соперница считалась явным аутсайдером.

Вообще US Open-2018 был турниром, где Мария могла пройти очень далеко: она играла для себя очень неплохо, на опыте и классе разобралась с игроком топ-10 Аленой Остапенко, но снова случился сбой.

Возможно, он говорит о том, что на дистанцию в 6−7 матчей организма Шараповой уже не хватает. Она еще может и долго будет мочь обыгрывать кого угодно в отдельно взятый вечер, но две недели демонстрировать высочайшие класс и стабильность — вряд ли.

Такого рода выводы — печальный итог сезона-2018 для Шараповой. Почти любой, кто так думает, рад будет ошибиться, ведь за теннисом Марии всегда приятно наблюдать, у нее миллионы поклонников во всем мире. Шарапова — великий чемпион и до тех пор, пока она выходит на корт, у нее будут шансы на победу в любом матче. Возможно, Томасу Хогстеду удастся заставить ее вкалывать как в 20 лет и провести отличную предсезонку. Если это случится, то сезон 2019 года может получится более интересным.