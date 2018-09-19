Михаил Южный победил на старте турнира St.Petersburg Open

Матч продлился 1 час 33 минуты. 110-я ракетка мира, 36-летний Михаил, сделал три брейка и пять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Башич, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.