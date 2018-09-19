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21:06 (мск), источник: GoTennis.ru

Михаил Южный победил на старте турнира St.Petersburg Open

Российский теннисист Михаил Южный преодолел барьер первого круга соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв в двух сетах боснийца Мирзу Башича, — 7/6 (6), 6/4.

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Источник: РИА "Новости"

Матч продлился 1 час 33 минуты. 110-я ракетка мира, 36-летний Михаил, сделал три брейка и пять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 27-летний Башич, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу соперника, совершил шесть эйсов и две двойные ошибки. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором раунде турнира St.Petersburg Open Южный сразится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. ﻿

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