Лапко уступила Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко уступила Андреа Петкович со счетом 2:6, 6:7 в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко уступила Андреа Петкович со счетом 2:6, 6:7 в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой партии белоруска допустила много ошибок, в то время как ее соперница из Германии справилась со своей подачей. В начале второй партии Вера Лапко выиграла два гейма подряд. Белоруска старалась атаковать сходу на подаче Петкович и навязала упорную борьбу. При счете 4:5 Лапко пришлось усилить подачу, но на
В ходе выступления в Гуаньчжоу Вера Лапко обыграла представительницу Израиля Дениз Хазанюк (228) — 6:2, 7:5. В полуфинале турнира Андреа Петкович сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) — Фиона Ферро (Франция).