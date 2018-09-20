Лапко уступила Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу

В первой партии белоруска допустила много ошибок, в то время как ее соперница из Германии справилась со своей подачей. В начале второй партии Вера Лапко выиграла два гейма подряд. Белоруска старалась атаковать сходу на подаче Петкович и навязала упорную борьбу. При счете 4:5 Лапко пришлось усилить подачу, но на тай-брейке тенисистка из Германии была точнее в атакующих ударах.