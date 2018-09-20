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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Лапко уступила Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Вера Лапко уступила Андреа Петкович со счетом 2:6, 6:7 в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой партии белоруска допустила много ошибок, в то время как ее соперница из Германии справилась со своей подачей. В начале второй партии Вера Лапко выиграла два гейма подряд. Белоруска старалась атаковать сходу на подаче Петкович и навязала упорную борьбу. При счете 4:5 Лапко пришлось усилить подачу, но на тай-брейке тенисистка из Германии была точнее в атакующих ударах.

В ходе выступления в Гуаньчжоу Вера Лапко обыграла представительницу Израиля Дениз Хазанюк (228) — 6:2, 7:5. В полуфинале турнира Андреа Петкович сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) — Фиона Ферро (Франция).

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