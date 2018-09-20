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21:41 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Южный проиграл Баутисте-Агуту в последнем матче в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой испанца со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Для 36-летнего Южного этот матч стал последним в карьере. Ранее он объявил, что завершит выступления после турнира в Санкт-Петербурге.

Михаил Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010), а также на Уимблдоне (2012).

В четвертьфинале Баутиста-Агут, посеянный на турнире под пятым номером, встретится с итальянцем Марко Чеккинато (3).

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

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