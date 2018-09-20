Болельщики стоя проводили Южного после последнего матча в карьере на турнире в Петербурге

Ранее Южный заявил, что завершит профессиональную карьеру после турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. В четверг в матче второго круга соревнований россиянин уступил испанцу Роберто Баутисте- Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

После завершения игры публика стоя провожала Южного, некоторые не могли сдержать слез. На трибунах было развернуто большое панно, посвященное российскому теннисисту.

Испанец отдал должное россиянину, пожелав ему удачи в дальнейших начинаниях. «Михаил Южный — прекрасный игрок, он всегда отдает все силы, он отдал все силы в борьбе и в сегодняшнем матче», — сказал Баутиста-Агут после игры.

Михаил Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).