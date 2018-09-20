Последний салют Полковника. Михаил Южный завершил карьеру

Источник: Советский спорт

НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ

— Это не было спонтанное решение. Оно назревало давно. Когда на турнирах ты только телом, а головой и мыслями находишься дома — о хороших результатах думать не приходится, — отметил Южный. — Несколько месяцев назад я сказал жене: «Пожалуй, закончу все в Питере». А уже летом, в Америке, мы окончательно решили сделать именно так.

Михаил объявил об этом в июле, в Атланте. Сказал, что после US Open проведет всего один турнир. Не «Кубок Кремля», который выигрывал в 2009-м. А именно St. Petersburg Open. Где тоже, кстати, побеждал — еще в 2004-м. Лишь два россиянина сумели взять титулы на обоих российских турнирах ATP. Первым стал — Евгений Кафельников. Вторым и пока что последним — Михаил Южный.

В Санкт-Петербурге ветерану Тура, ныне не входящему в топ-100 (Южный занимает 110-е место в рейтинге), охотно выдали wild card и подготовили обширную программу пребывания. Конечно — с особой церемонией. Полковник, как называют Михаила в мире тенниса, заслужил особых, пышных проводов! Все это будет. В субботу. Пока же все пришло к тому, что из золотого поколения российских теннисистов, блиставших в нулевых, профессиональный спорт покинул последний. Давно зачехлили ракетки Марат Сафин, Николай Давыденко, Игорь Андреев и Игорь Куницын, де-факто больше не сыграет и Турсунов (хотя официально об этом он не объявлял, но работа тренером с Ариной Соболенко пока интересует Дмитрия куда больше, чем возможное очередное тяжелое возвращение в Тур после травм). И вот — пришла пора Южного.

ПОЧТИ 500 ПОБЕД

Михаил прилетел на последний в карьере турнир имея за плечами 498 побед. В одиночках. На уровне турниров ATP (и Кубка Дэвиса). Из них мы многие помним. 10 побед пришлись на финальные матчи. Одна — над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open-2006. Много таких Южный добыл на «Больших Шлемах», добравшись до восьмерки лучших минимум раз на каждом из них. Конечно, все мы помним главную победу — в парижском «Берси», в решающем матче финала Кубка Дэвиса. Когда 20-летний Михаил, двумя месяцами ранее потерявший отца, совершил спортивный подвиг, отыгравшись со счета 0:2 у Поля-Анри Матье и впервые принес нашей стране вожделенную Серебряную Салатницу…

За все это мы — болельщики — всегда будем ему благодарны!

Конечно, Южному хотелось довести количество побед как минимум до круглой отметки. И он почти это сделал. В первом круге прошел Мирзу Башича. И подобрался к числу «500» вплотную. Последний шаг предстояло сделать в поединке с Роберто Баутистом-Агутом.

Не вышло.

Южный уверенно начал матч. Под ноль взял подачу испанца в дебюте стартовой партии. Повел 4:2. Но тут же позволил ему отыграться, а следом — уступил на тай-брейке. Второй сет надежду вернул — при активной поддержке трибун, россиянин уверенно победил — 6:3. Но в решающей партии Баутиста-Агут в последний момент оказался сильнее.

Выход Роберто к сетке, свечка Южного — аут. И все. И целых 19 лет карьеры теперь официально позади. Михаил в последний раз «салютовал» болельщикам фирменным жестом (приложив ракетку к голове и отдав честь рукой). И сорвал свои аплодисменты. Он заслужил этот момент. И заслужил удачу в другой, своей новой жизни.

ТУРНИР ATP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Категория ATP 250. Закрытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $1 175 190

Одиночный разряд. Второй круг