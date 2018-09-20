Последний салют Полковника. Михаил Южный завершил карьеру
Михаил Южный не сумел добраться до отметки в 500 побед за карьеру. Не хватило ровно одной. Он мог одержать ее в четверг, в
Михаил Южный не сумел добраться до отметки в 500 побед за карьеру. Не хватило ровно одной. Он мог одержать ее в четверг, в
НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ
— Это не было спонтанное решение. Оно назревало давно. Когда на турнирах ты только телом, а головой и мыслями находишься дома — о хороших результатах думать не приходится, — отметил Южный. — Несколько месяцев назад я сказал жене: «Пожалуй, закончу все в Питере». А уже летом, в Америке, мы окончательно решили сделать именно так.
Михаил объявил об этом в июле, в Атланте. Сказал, что после US Open проведет всего один турнир. Не «Кубок Кремля», который выигрывал в 2009-м. А именно St. Petersburg Open. Где тоже, кстати, побеждал — еще в 2004-м. Лишь два россиянина сумели взять титулы на обоих российских турнирах ATP. Первым стал — Евгений Кафельников. Вторым и пока что последним — Михаил Южный.
В
ПОЧТИ 500 ПОБЕД
Михаил прилетел на последний в карьере турнир имея за плечами 498 побед. В одиночках. На уровне турниров ATP (и Кубка Дэвиса). Из них мы многие помним. 10 побед пришлись на финальные матчи. Одна — над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open-2006. Много таких Южный добыл на «Больших Шлемах», добравшись до восьмерки лучших минимум раз на каждом из них. Конечно, все мы помним главную победу — в парижском «Берси», в решающем матче финала Кубка Дэвиса. Когда 20-летний Михаил, двумя месяцами ранее потерявший отца, совершил спортивный подвиг, отыгравшись со счета 0:2 у
За все это мы — болельщики — всегда будем ему благодарны!
Конечно, Южному хотелось довести количество побед как минимум до круглой отметки. И он почти это сделал. В первом круге прошел Мирзу Башича. И подобрался к числу «500» вплотную. Последний шаг предстояло сделать в поединке с Роберто
Не вышло.
Южный уверенно начал матч. Под ноль взял подачу испанца в дебюте стартовой партии. Повел 4:2. Но тут же позволил ему отыграться, а следом — уступил на
Выход Роберто к сетке, свечка Южного — аут. И все. И целых 19 лет карьеры теперь официально позади. Михаил в последний раз «салютовал» болельщикам фирменным жестом (приложив ракетку к голове и отдав честь рукой). И сорвал свои аплодисменты. Он заслужил этот момент. И заслужил удачу в другой, своей новой жизни.
ТУРНИР ATP
Категория ATP 250. Закрытые корты. Покрытие — хард. Призовой фонд — $1 175 190
Одиночный разряд. Второй круг
Медведев (Россия, 8) — Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 6:4.