Патриот и трудяга. Чем запомнится теннисист Михаил Южный

Источник: РИА "Новости"

Михаил Южный объявил о завершении спортивной карьеры. Россиянин провел в профессиональном теннисе 19 лет. Он десять раз побеждал на турнирах ATP, завоевал девять трофеев в парном разряде и является двукратным обладателем Кубка Дэвиса.

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Последним стартом для 36-летнего спортсмена стал турнир ATP, который проходит с 17 по 23 сентября в Санкт-Петербурге. В матче первого круга россиянин одержал победу над представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем. Во втором круге Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

Решение теннисиста не стало сюрпризом — Южный анонсировал свои планы еще несколько месяцев назад. Как говорит теннисист, он считает свою карьеру очень долгой и счастливой. Южный даже признался, что никогда не планировал выступать на высоком уровне до 2018 года.

Свое желание уйти из спорта именно сейчас Южный объясняет тем, что ему стало все труднее восстанавливаться после матчей. Кроме того, спортсмен хочет посвятить дальнейшую жизнь семье, не жертвуя интересами близких ради очередных спортивных достижений. Сыновья Южного Максим и Игорь учатся в младших классах школы и делают первые шаги в теннисе.

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«Южный — человек редкостного трудолюбия»

С юных лет теннисиста тренировал Борис Собкин. В мае этого года тандем отметил 25-летие совместной работы. Многие называют Собкина «профессором в теннисе», и это действительно так. По образованию Борис Львович является доктором технических наук, он долгие годы работал на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института.

С будущим учеником Собкин познакомился в спортивной школе в Сокольниках, где тренировал своего сына. Там же занимались и братья Южные. Михаил — с шести лет, его старший брат Андрей — с восьми. Андрей также одно время выступал на турнирах ATP, но позднее переключился на помощь брату, был спарринг-партнером теннисиста и помощником Собкина.

По мнению главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, достижения теннисиста — результат его исключительной работоспособности и вклада личного тренера. «Южный — человек редкостного трудолюбия, — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Тарпищев. — У него не было природного таланта, как у Кафельникова или Сафина. Южный по крупицам собирал свое мастерство. И конечно же, надо отметить Бориса Собкина, который вообще-то вовсе не тренер, но стал им для Южного. Он посвятил Михаилу львиную долю своей жизни. Собкин — человек науки, и именно с этой позиции подходил к тренировочному процессу».

Благодаря своему техническому образованию тренер сумел выстроить настоящую систему тренировочного процесса Южного. Как неоднократно говорил Собкин, сам по себе теннис — это своего рода система с определенными циклами, когда спортсмен проходит разные этапы — от подготовки и турниров до межсезонья.

После завершения работы с Южным Собкин продолжит тренировать другого российского теннисиста Евгения Донского. Также специалист сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, где консультирует тренеров.

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Главная победа

Для российских болельщиков до сих пор самым памятным остается выступление Южного в финале Кубка Дэвиса 2002 года (также россиянин завоевал этот титул в 2006 году). Именно благодаря Южному России удалось одержать победу в этом турнире впервые в истории. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев принял нестандартное решение и заменил титулованного Евгения Кафельникова на молодого Южного. В решающем матче с французом Полем-Анри Матьё спортсмен сумел проявить характер и переломил ход игры, отыгравшись со счета 0:2.

«Самым ярким моментом в карьере Михаила, конечно, остается победа в Кубке Дэвиса в 2002 году, когда в пятом матче он принес сборной решающую победу, — отметил Шамиль Тарпищев. — У многих были сомнения, кто должен выходить на тот матч, но я был убежден, что без Южного мы не выиграем. Хотя за сутки до игры никто бы не сказал, что я его поставлю на решающий матч».

Теннисист потом рассказывал, что после того матча его переполняла радость, но внутри была пустота. Отец Южного Михаил Зиновьевич, который всю жизнь посвятил сыновьям и их карьере, ушел из жизни за два месяца до великой победы сына.

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«Вкладывал в теннис свою душу»

У теннисиста есть излюбленный фирменный жест. После побед Южный прикладывал поверхность ракетки к голове и отдавал «воинское приветствие» каждой из трибун. Спортсмен рассказывал, эта традиция связана с тем, что он вырос в семье военного и с детства болеет за ЦСКА.

«Южный настоящий патриот. И неслучайно после побед он отдает честь, повернувшись к зрителям. А сейчас этот его жест начал повторять футболист Артем Дзюба, и всем нравится. Южный всю карьеру вкладывал в теннис свою душу, и теннис его за это отблагодарил», — подытожил Тарпищев.

По словам Южного, также ему особо дорог матч, проведенный на Открытом чемпионате США в 2006 году против сильнейшего испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Тогда россиянину удалось впервые в карьере выйти в полуфинал на турнирах Большого шлема. Второй раз Южному удалось добраться до полуфинала US Open в 2010 году.

Одно из главных событий в жизни теннисиста произошло в 2008 году, когда в январе он поднялся на восьмую строчку рейтинга ATP. Это стало его лучшим показателем в карьере.

Кроме того, Южный добирался до четвертьфинала на Уимблдоне в 2012 году, а также Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010).