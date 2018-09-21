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12:48 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев рассчитывает, что Южный будет работать в структуре Федерации тенниса России

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассчитывает на то, что завершивший карьеру игрока Михаил Южный будет работать в структуре организации. Об этом ТАСС сообщил Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Южный в четверг проиграл на турнире в Санкт-Петербурге в матче второго круга испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. Еще до начала турнира в Петербурге 36-летний теннисист объявил о том, что эти соревнования станут последними в его карьере.

«Обычно игрокам такой величины надо два-три года, чтобы прийти к этому [начать тренерскую карьеру], — сказал Тарпищев. — Я уверен, что тот, кто посвятил свои золотые годы жизни теннису, не может далеко уйти от этого вида спорта после завершения карьеры. Конечно, такие люди, как Южный, должны оставаться в нашем теннисе и приносить ему пользу, я рассчитываю на то, что Михаил будет работать в нашей структуре».

Южный начал карьеру в 1999 году, он 10 раз становился победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также завоевал девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010) и на Уимблдоне (2012).

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