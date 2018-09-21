Тарпищев рассчитывает, что Южный будет работать в структуре Федерации тенниса России

Источник: РИА "Новости"

Южный в четверг проиграл на турнире в Санкт-Петербурге в матче второго круга испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. Еще до начала турнира в Петербурге 36-летний теннисист объявил о том, что эти соревнования станут последними в его карьере.

«Обычно игрокам такой величины надо два-три года, чтобы прийти к этому [начать тренерскую карьеру], — сказал Тарпищев. — Я уверен, что тот, кто посвятил свои золотые годы жизни теннису, не может далеко уйти от этого вида спорта после завершения карьеры. Конечно, такие люди, как Южный, должны оставаться в нашем теннисе и приносить ему пользу, я рассчитываю на то, что Михаил будет работать в нашей структуре».