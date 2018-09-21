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13:07 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко не сумела доиграть четвертьфинальный матч на турнире в Токио

В четвертьфинале Азаренко встречалась с итальянкой Камилой Джорджи (37) и при счете 5:3 в пользу соперницы в первом сете снялась с турнира из-за плохого самочувствия.

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Источник: Reuters

На старте соревнований Виктория выиграла у японки Куруми Нара (125) — 6:4, 7:5, а затем обыграла австралийку Эшли Барти (17) — 6:4, 6:2.

В полуфинале Камила Джорджи встретится с 7-й ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

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