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13:35 (мск), источник: GoTennis.ru

Сборная России по футболу поздравила Михаила Южного с завершением карьреы

Сборная России по футболу поздравила Михаила Южного с завершением карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«﻿Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни!» — такое сообщение появилось в официальном микроблоге национальной команды на сервисе Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что свой последний матч Южный провёл на соревнованиях в Санкт-Петербурге. ﻿

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