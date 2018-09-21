Сборная России по футболу поздравила Михаила Южного с завершением карьреы

«﻿Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни!» — такое сообщение появилось в официальном микроблоге национальной команды на сервисе Twitter.