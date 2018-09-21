Казахстанка Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Китае

В полуфинале Путинцева в двух сетах победила американку Бернарду Перу — 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 34 минуты. За это время казахстанка один раз подала навылет, отыграла без двойных ошибок и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов, а на счету ее соперницы — два эйса, четыре двойные ошибки и два брейка.