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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Китае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале Путинцева в двух сетах победила американку Бернарду Перу — 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 34 минуты. За это время казахстанка один раз подала навылет, отыграла без двойных ошибок и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов, а на счету ее соперницы — два эйса, четыре двойные ошибки и два брейка.

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23-летняя Путинцева занимает 61-е место в рейтинге WTA, а ее ровесница Пера идет на 81-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 ведет казахстанка.

В финале Путинцева сыграет с 41-й ракеткой мира китаянкой Ван Цян, которая в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович — 6:2, 6:2.

Финал турнира в Гуанчжоу, призовый фонд которого составляет 250 тысяч долларов, пройдет завтра, 22 сентября, и начнется в 13:00 по времени Астаны.

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