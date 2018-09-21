Казахстанка Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Китае
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале Путинцева в двух сетах победила американку Бернарду Перу — 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 34 минуты. За это время казахстанка один раз подала навылет, отыграла без двойных ошибок и реализовала шесть из 12
23-летняя Путинцева занимает 61-е место в рейтинге WTA, а ее ровесница Пера идет на 81-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 ведет казахстанка.
В финале Путинцева сыграет с 41-й ракеткой мира китаянкой Ван Цян, которая в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович — 6:2, 6:2.
Финал турнира в Гуанчжоу, призовый фонд которого составляет 250 тысяч долларов, пройдет завтра, 22 сентября, и начнется в 13:00 по времени Астаны.