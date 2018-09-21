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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Джумхур сложил полномочия победителя турнира в Петербурге, проиграв Вавринке

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

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Источник: AP 2018

В четвертьфинале он обыграл действующего победителя соревнований боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. 88-я ракетка мира Вавринка сделал 3 брейка, выполнил 5 подач навылет. 28-я ракетка мира Джумхур сделал 2 эйса и допустил одну двойную ошибку. Ранее соперники встречались лишь однажды. Их предыдущий матч завершился победой Джумхура.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Вавринка сыграет со Словаком Мартином Клижаном, который ранее обыграл канадца Дениса Шаповалова. Во втором полуфинале испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия).

Призовой фонд турнира в Петербурге превышает $ 1 млн.

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