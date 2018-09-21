Джумхур сложил полномочия победителя турнира в Петербурге, проиграв Вавринке
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в
В четвертьфинале он обыграл действующего победителя соревнований боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 12 минут. 88-я ракетка мира Вавринка сделал 3 брейка, выполнил 5 подач навылет. 28-я ракетка мира Джумхур сделал 2 эйса и допустил одну двойную ошибку. Ранее соперники встречались лишь однажды. Их предыдущий матч завершился победой Джумхура.
В полуфинале турнира в
Призовой фонд турнира в Петербурге превышает $ 1 млн.