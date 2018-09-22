Медведев поборолся с Тимом в Питере

Источник: Спорт-Экспресс

Мария Никулашкина из Санкт-Петербурга

Даниил Медведев пока не может похвастать богатой историей встреч (и побед) с игроками топ-10. В отличие от коллеги по сборной и друга Карена Хачанова он пока не играл ни с Рафаэлем Надалем, ни с Роджером Федерером, ни с Энди Маррэем. В его активе только две встречи с Новаком Джоковичем (в Кубке Дэвиса и полуфинале турнира в Истборне в прошлом году), обе проигранные, три матча с Александром Зверевым, в самом упорном из которых, в Майами этой весной, россиянин проиграл на тай-брейке в третьем сете. И, конечно, победа над Стэном Вавринкой на Центральном корте Уимблдона. После этого другой участник St.Petersburg Open-2018, правда, решился на операцию на колене, полностью прийти в себя после которой не может до сих пор.

В пятницу в Санкт-Петербурге 22-летнему теннисисту выпал шанс проверить себя на фоне Доминика Тима — того самого, кто измотал Рафаэля Надаля в четвертьфинале US Open. «Это не грунт, так что должно быть интересно, — сказал Медведев накануне. — Все-таки он игрок первой десятки». А Тим не поскупился на комплименты в адрес Медведева. «У него сейчас высший рейтинг за карьеру, — напомнил австриец. — И он показывает очень хороший теннис. И публике должно понравиться, что свой игрок сыграет против первого “сеяного” в четвертьфинале».

Зрителей в «Сибур-Арене» в пятницу вечером действительно собралось немало. А матч оправдал самые смелые ожидания. 2 часа 8 минут очень насыщенной борьбы с долгими розыгрышами и интересными комбинациями и развязкой лишь на решающем тай-брейке.

Накануне Тим вспоминал, как однажды играл с Медведевым на юниорском турнире. А Даниил раскрыл подробности. «Я вообще забыл об этом. Мне тренер сказал, что Доминик что-то такое говорил. Это было в Умаге, на юниорском турнире первой категории, после того, как Тим сыграл в финале Roland Garros (в 2011 году. — Прим. “СЭ”), все удивлялись, зачем он на тот турнир вообще приехал. А я еще друзьям говорил, что хорошо бы мне в первом круге с кем-нибудь слабеньким сыграть, а потом на Тима попасть. Сейчас смешно, а тогда 10 юниорских очков казались важными. В первом круге я прошел то ли брата, то ли племянника Чилича, а во втором вышел на Тима. И проиграл 6:2, 6:0. Но это был очень крутой опыт. Он просто уничтожил меня. Ведь был на три года старше. Прикольно вспоминать такие моменты».

В пятницу все начиналось все для Даниила не лучшим образом. Он проиграл под ноль первый же гейм на своей подаче. А потом чуть не отдал так же всухую и гейм номер пять. Но все-таки спасся с 0:40, трижды подряд очень четко сыграв у сетки. Со счета 2:3, правда, Медведев отдал три гейма подряд, а вместе с ними и первый сет — 2:6.

Сложно было россиянину и на старте второго — дважды подряд ему приходилось отыгрывать брейк-пойнты — и все пять этих ответственных розыгрышей остались за ним.

— До матча думал, что это не самое любимое его покрытие, но в первом сете понял, что какое бы оно ни было, он — игрок топ-уровня, — подчеркнул после игры россиянин. — Я с ним никогда не тренировался, не играл. Я думал, что он будет давать мне время, стоять далеко за задней линией, а он начал меня просто гонять по углам и бить со всей силы. Поэтому так и сложился первый сет. Понял, что если продолжу так играть, ничего не получится, поэтому попытался взвинтить темп, начал чаще идти к сетке, что давало свои плоды, поэтому я продолжал. Я рад, что так матч сложился. К сожалению, не смог победить, но я рад, что мне удалось его перевернуть.

Переломным стал шестой гейм второй партии, когда Медведев впервые за встречу с первой же попытки взял чужую подачу. Поведя 4:2, он завершил сет в свою пользу. Игра, в которой было немало долгих обменов ударами — и россиянин выдерживал их не хуже финалиста Roland Garros — и красивых комбинаций, нравилась зрителям. И никому не хотелось, чтобы она заканчивалась.

Но в шестом гейме у Даниила случился провал. Раскидав мячи по аутам, он уступал 0:30, а потом поторопился и дал двойную ошибку — тройной брейк-пойнт. Один россиянин отыграл, а на втором ошибся у сетки. Но самое интересно, что он тут же вернул утраченную подачу, выиграв гейм на приеме «под ноль»! Игра продолжилась. Подавая при 5:6, Медведев стал играть слишком мягко. При 30:30 мяч сорвался у него с ракетки и улетел под потолок — матчбол. 22-летний теннисист отыграл его эйсом. Еще одна отличная подача и еще один эйс, и гейм остался за Даниилом. Тай-брейк стал справедливым завершением этого матча. И снова фаворит публики играл мягко, а Тим острее, как и должен был, и праздновал победу — 6:2, 3:6, 7:6 (7:6). В послематчевом интервью австриец, правда, сказал, что на тай-брейке ему просто повезло. Но Медведев признал, что игра на удержание стоила ему победы, но пообещал обязательно учесть этот опыт в будущем.

— В принципе, доволен своей игрой. Это тот случай, когда не сильно расстроен, особенно после поражения на тай-брейке третьего сета, — сказал Медведев на пресс-конференции. — Я мало что мог сделать по-другому в этом матче. Понятно, что всегда есть какие-то мячи, которые можно было сыграть иначе, мог их выиграть. В принципе, нечему расстраиваться. Я рад, что мог навязать борьбу такому сопернику.

— Показалось, что в концовке вы несколько раз сыграли на удержание, а он достаточно остро ответил.