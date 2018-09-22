Мирный и Освальд стали полуфиналистами турнира в Санкт-Петербурге
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд пробились в полуфинал парного разряда турнира в российском
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд пробились в полуфинал парного разряда турнира в российском
В четвертьфинальном матче Мирный и Освальд в упорной борьбе на двух
Сегодня вечером Мирный и Освальд поспорят за выход в финал с итальянской парой Маттео Берреттини / Фабио Фоньини.