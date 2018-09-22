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16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд стали полуфиналистами турнира в Санкт-Петербурге

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд пробились в полуфинал парного разряда турнира в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В четвертьфинальном матче Мирный и Освальд в упорной борьбе на двух тай-брейках одолели российский дуэт Евгений Донской / Карен Хачанов — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). На старте турнира белорусско-австрийский тандем переиграл Мирзу Башича и Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:3, 7:6 (7:1).

Сегодня вечером Мирный и Освальд поспорят за выход в финал с итальянской парой Маттео Берреттини / Фабио Фоньини.

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