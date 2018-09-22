Мирный и Освальд стали полуфиналистами турнира в Санкт-Петербурге

В четвертьфинальном матче Мирный и Освальд в упорной борьбе на двух тай-брейках одолели российский дуэт Евгений Донской / Карен Хачанов — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). На старте турнира белорусско-австрийский тандем переиграл Мирзу Башича и Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:3, 7:6 (7:1).