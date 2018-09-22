Победительница US Open Осака вышла в финал турнира в Токио
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японка Наоми Осака завоевала путевку в финал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет около 800 тысяч долларов.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японка Наоми Осака завоевала путевку в финал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет около 800 тысяч долларов.
Осака, посеянная на турнире под третьим номером, в полуфинальном матче в субботу взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи — 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 11 минут.
Японская теннисистка, которая в текущем сезоне выиграла Открытый чемпионат США, в финале турнира в Токио встретится с чешкой Каролиной Плишковой (четвертая сеяная).