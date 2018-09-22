Джокович попал мячом в Федерера во время парной игры на Кубке Лэйвера

Во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. Удар получился не самой большой силы, поэтому теннисисты с улыбкой отнеслись к происшествию.
«Моё сердце остановилось на три секунды», — заявил Джокович после первого сета.
«Именно поэтому мы и не играем пару», — пошутил Федерер в ответ.
Андерсон и Сок выиграл поединок со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 10:6 и принесли команде Мира первое очко. Ранее три пункта в копилку команды Европы добавили болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд и бельгиец Кайл Эдмунд.