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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович попал мячом в Федерера во время парной игры на Кубке Лэйвера

Интересный эпизод произошёл во время парного матча Кубка Лэйвера, в котором серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер играли против южноафриканца Кевина Андерсона и американца Джека Сока.

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Источник: AFP 2018

Во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. Удар получился не самой большой силы, поэтому теннисисты с улыбкой отнеслись к происшествию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моё сердце остановилось на три секунды», — заявил Джокович после первого сета.

«Именно поэтому мы и не играем пару», — пошутил Федерер в ответ.

Андерсон и Сок выиграл поединок со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 10:6 и принесли команде Мира первое очко. Ранее три пункта в копилку команды Европы добавили болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд и бельгиец Кайл Эдмунд.

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