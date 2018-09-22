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20:55 (мск), источник: ТАСС

Михаил Южный планирует открыть детскую школу тенниса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония, приуроченная к завершению карьеры теннисиста Михаила Южного, прошла в Санкт-Петербурге в рамках программы турнира St. Petersburg Open — 2018. В ходе нее 36-летний спортсмен заявил о намерении открыть детскую школу в Санкт-Петербурге.

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Южный в четверг проиграл матч второго круга испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Еще до начала турнира в Петербурге Южный объявил о том, что эти соревнования станут последними в его карьере.

«В ходе церемонии Михаил Южный сообщил, что теперь в Петербурге будет появляться чаще, он намерен здесь открыть детскую школу тенниса, чтобы вывести наших юных спортсменов на высокий уровень», — рассказали ТАСС в пресс-службе турнира.

Также в ходе прощального шоу теннисисту, победившему за свою карьеру в 499 матчах вручили памятный приз от организаторов турнира, также памятный знак достался тренеру теннисиста Борису Сопкину. В конце церемонии Южный прочитал зрителям стихи собственного сочинения. Публика приветствовала его стоя, многие не могли сдержать слез.

Южный начал карьеру в 1999 году, он 10 раз становился победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также завоевал девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010), а также на Уимблдоне (2012).

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

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