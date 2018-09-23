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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тим рассчитывает пополнить коллекцию в Питере

В субботу на «Сибур Арене» определились финалисты St.Petersburg Open-2018. За титул поспорят первый «сеяный» Доминик Тим из Австрии и словак Мартин Клижан, выигрывавший турнир в 2012 году.

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Источник: Спорт-Экспресс

Клижан в первом матче дня огорчил трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. Накануне оба теннисиста говорили о том, что много раз играли друг против друга. Много — это трижды. И все три встречи, в том числе первый круг Australian Open-2017, выиграл швейцарец.

Он же начал с брейка субботний матч, и этого Стэну хватило, чтобы завершить в свою пользу первый сет. На старте второй партии Клижан спас брейк-пойнт, а потом сам брейканул оппонента. В решающем сете впереди был уже словак, но Вавринка сумел сравнять счет. А потом отдал свою подачу. При 6:5 Мартин подавал на матч, но едва не проиграл гейм, в котором подавал на матч. Подача помогла ему выбраться из сложной ситуации, и он праздновал победу. Во втором матче подряд он отыгрался, уступая 0:1 по партиям.

С учетом титула, завоеванного шесть лет назад, беспроигрышная серия Клижана в Санкт-Петербурге составляет уже девять матчей, и в воскресенье рассчитывает одержать десятую победу. А еще у словака есть особенность — он не терпит поражений в титульных встречах. Шесть финалов — шесть трофеев. В том числе два на харде в залах — Санкт-Петербург-2012 и Роттердам-2016.

— Мартин, вы славитесь своими камбэками, спасениями почти безнадежных матчей. И сегодня тоже отыгрались после проигранного первого сета и не сдались, когда упустили преимущество в третьем. Как вам это удается? — вопрос Клижану на пресс-конференции.

— Сегодня был очень тяжелый матч. Я всегда стараюсь играть одинаково, стремлюсь показывать свою игру, независимо от того, какой счет — 5:0 или 5:5. Стараюсь действовать в агрессивном стиле. Иногда выигрываю, иногда проигрываю. На мои камбэки влияют многие факторы. Стараюсь просто концентрироваться на каждом очке.

— И вчера в четвертьфинале с Денисом Шаповаловым, и сегодня в полуфинале вы постоянно себе что-то выговаривали. Помогает ли вам такой способ сбросить негативную энергию?

— Все мы, теннисисты, разные. Каждый показывает эмоции по-своему. Я показывают таким вот образом.

— Стэн заметил, что вы играли очень разнообразно, и ему было сложно предугадывать ваши действия.

— Конечно, я пытался заставить его бегать. Это правда. Но в моей тактике не было ничего особенного. Я очень доволен своей подачей. Она здорово меня выручала, причем много раз. Я отыграл несколько брейк-пойнтов благодаря хорошей подаче. Это был очень упорный матч, и выиграть его было непросто. Я мог и проиграть его за одну секунду. Но удача была на моей стороне.

— Как вы по ходу турнира поддерживали связь со своим тренером Домиником Хрбаты, который с вами не приехал?

— У нас с ним не постоянное сотрудничество. Мы вместе только несколько недель в году, потому что он также работает с первой ракеткой мира среди юниоров. Но, конечно, мы были на связи почти каждый день. Перед матчем с Вавринкой он действительно дал мне некоторые советы, которые здорово помогли.

— Еще шесть лет назад, после вашей победы на St.Petersburg Open, многие говорили, что вы можете подняться высоко в рейтинге, войти в топ-20 и даже топ-10. Чего вам, на ваш взгляд, не хватает?

— Простите, что я пока не стал игроком десятки (смеется). Но я уже был в топ-30, стоял 24-м в рейтинге. Так что, поверьте, я стараюсь, прикладываю максимум усилий. Но дело в том, что в последние пять лет я каждый год получал травмы, которые надолго выводили меня из строя. Могу сказать, что невысокие результаты связаны, скорее, с проблемами со здоровьем. В этом году я с января играл каждый месяц, избегая травм. Надеюсь, что и завершить сезон смогу без повреждений.

— Есть ли у вас особый ритуал подготовки к финалу или готовитесь, как обычно?

— Как обычно. Как к любому другому матчу. Я не особо суеверный. Так что для меня не имеет значения, полуфинал это или финал. Просто концентрируюсь на своей игре.

В свою очередь, Доминик Тим, «посеяный» первым, разобрался с пятой ракеткой турнира Роберто Баутистой Агутом (6:4, 6:3), причем эта победа над испанцем стала первой для австрийца.

Тим вышел в финал впервые после Roland Garros. Но для него самого гораздо важнее то, что этот финал будет сыгран на быстром покрытии в зале. В своей карьере австриец завоевал восемь титулов на грунте (два из них — в этом году), один на харде (Акапулько-2016) и один на траве (Штутгарт-2016), а теперь ему хочется взять главный приз и на турнире под крышей. Для полноты коллекции.

— Я очень-очень доволен сегодняшним матчем. Рад, что смог победить Баутисту-Агута на покрытии, которое хорошо ему подходит, — сказал Тим на пресс-конференции. — Завтра я могу выиграть свой первый титул в зале — а такого-то мне в моей коллекции и не хватает. При этом я понимаю, что проигрывать в финале очень обидно, ведь ради этого борешься всю неделю.

— Вы говорили, что должны придумать для Баутисты-Агута, которому трижды проиграли, что-то новое. Что вам удалось изобрести?

— В первую очередь, я подавал гораздо лучше, чем в наших с ним предыдущих встречах. Она здорово выручала меня в ключевые моменты — на брейк-пойнтах и когда счет становился 0:30. В этом была вся разница.

— Что скажете о сопернике по финалу?

— Клижану я тоже проигрывал три раза. И каждый раз это были очень затяжные трехсетовые матчи, очень близкие по счету и по игре. Надеюсь, завтра мне удастся все повернуть в свою сторону. Конечно, я знаю, о его статистике. Знаю, что он никогда не проигрывал в Санкт-Петербурге и никогда не проигрывал в финалах.

— Складывается впечатление, что на турнире в вы прибавляете от матча к матчу.

— Да, так и есть. И это совершенно нормально. Я приехал сюда после матча Кубка Дэвиса, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к игре в зале. И на протяжении всех дней мой уровень игры становился все выше. Доволен всеми тремя своими матчами. Хотя я и в стартовом матче против Штруффа неплохо играл.

— Будете ли вы как-то по-особенному готовиться к финалу?

— Нет. Если ты в финале, обычно это означает, что ты хорошо играл всю неделю, и нет необходимости ничего менять. Иногда финал становится лучшим матчем на турнире, но бывает и так, что игра получается так себе. Так происходит, когда сильно нервничаешь, или если оба игрока подходят к решающей встрече уставшими. Впрочем, финал в Санкт-Петербурге, мне кажется, должен получиться интересным.

— Вы прогрессируете от сезона к сезону. Над чем вы работаете, чтобы в следующем году выйти на уровень, скажем, первой-второй ракетки мира?

— Этот сезон был для меня особенным по нескольким причинам. У меня была травма. После Уимблдона я немного приболел. Все это было для меня новым опытом. В концовке сезона, мне кажется, я прибавил. Хочу подниматься выше и выше. Конечно, я буду работать упорнее, чтобы подниматься в рейтинге. Выйти на первую-вторую строчку очень сложно. Что именно я хочу улучшить? Думаю, мне бы хотелось стабильнее играть на всех покрытиях, а не только на грунте.

Тим и Клижан действительно встречались друг с другом, причем дважды на домашнем для австрийца турнире в Китцбюэле и даже в этом году. И действительно все матчи завершались со счетом 7:5 или 7:6 в решающей партии. Так что и в воскресенье на «Сибур Арене» скучно наверняка не будет.

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