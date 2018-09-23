Каролина Плишкова победила Осаку в финале турнира в Токио

Плишкова (4-я сеяная) в финале за один час четыре минуты переиграла японку Наоми Осаку (3) со счетом 6:4, 6:4.

Для 26-летней чешской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.