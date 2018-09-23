Доминик Тим стал чемпионом турнира St.Petersburg Open
Восьмая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, в финале соревнований в
Восьмая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, в финале соревнований в
За 1 час 8 минут матча Доминик сделал три эйса и четыре брейка, ошибавшись при подаче один раз. Тогда как Мартин четырежды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу Клижана.
Титул турнира St.Petersburg Open стал для Тима третьим в сезоне и одиннадцатым в карьере, принеся ему $209,645 призовых и 250 очков рейтинга.