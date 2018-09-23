Доминик Тим стал чемпионом турнира St.Petersburg Open

За 1 час 8 минут матча Доминик сделал три эйса и четыре брейка, ошибавшись при подаче один раз. Тогда как Мартин четырежды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу Клижана. ﻿