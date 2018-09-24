Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Краснодар
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Футбол. Зарубежный
23.09
Лион4
Марсель2
Футбол. Зарубежный
23.09
Барселона2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.09
Фрозиноне0
Ювентус2
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко снялась с турнира в Ухане из-за вирусного заболевания

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение сняться с турнира в Ухане из-за вирусного заболевания.

Наверх
Источник: Reuters

На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира снялась по ходу первого сета матча с итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале турнира в Токио из-за проблем с желудком.

«Я очень расстроена в связи с тем, что не смогу прилететь в Ухань, однако я не успела восстановиться и подготовиться к столь сильному по составу турниру. Мне всегда нравилось выступать в Ухане. С нетерпением жду возможности вернуться туда в 2019 году», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

Из-за проблем со здоровьем с турнира в Ухане также снялись японка Наоми Осака и представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
«Сибирь» обыграет чемпиона, иначе полный провал. Интриги дня КХЛ
«Я не зазвездилась»: что возомнила о себе Загитова
Клуб Овечкина подписал еще одного русского
«Арсенал» продлил победную серию в чемпионате Англии
Каррера: Глушаков не вернется, потому что я так решил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь