Азаренко снялась с турнира в Ухане из-за вирусного заболевания
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение сняться с турнира в Ухане
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение сняться с турнира в Ухане
На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира снялась по ходу первого сета матча с итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале турнира в Токио
«Я очень расстроена в связи с тем, что не смогу прилететь в Ухань, однако я не успела восстановиться и подготовиться к столь сильному по составу турниру. Мне всегда нравилось выступать в Ухане. С нетерпением жду возможности вернуться туда в 2019 году», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.