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14:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Доминик Тим поднялся на одну строчку

Победитель турнира в Санкт-Петербурге, австриец Доминик Тим, поднялся на седьмую строчку чемпионской гонки ATP.

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Источник: Reuters

Чемпионская гонка АТР. Версия от 24 сентября 2018 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 7480 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 6445

3. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4910

4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) — 4800

5. (5) Александр Зверев (Германия) — 4365

6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3815

7. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3525.

8. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3450

9. (9) Джон Иснер (США) — 2930

10. (10) Кеи Нишикори (Япония) — 2565…

21. (21) Карен Хачанов (Россия) — 1585…

26. (26) Даниил Медведев (Россия) — 1232…

68. (66) Андрей Рублёв (Россия) — 695…﻿﻿

87. (86) Евгений Донской (Россия) — 537﻿﻿﻿

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