Чемпионская гонка ATP. Доминик Тим поднялся на одну строчку
Победитель турнира в
Победитель турнира в
Чемпионская гонка АТР. Версия от 24 сентября 2018 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 7480 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 6445
3. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4910
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) — 4800
5. (5) Александр Зверев (Германия) — 4365
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3815
7. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3525.
8. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3450
9. (9) Джон Иснер (США) — 2930
10. (10) Кеи Нишикори (Япония) — 2565…
21. (21) Карен Хачанов (Россия) — 1585…
26. (26) Даниил Медведев (Россия) — 1232…
68. (66) Андрей Рублёв (Россия) — 695…
87. (86) Евгений Донской (Россия) — 537