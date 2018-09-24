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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка стала второй на турнире Tennis Europe в Минске

Казахстанская теннисистка Жанель Оспанова стала второй на международном турнире Tennis Europe, который прошел в Минске (Беларусь), сообщает пресс-служба Федерация тенниса Казахстана.

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В финале соревнований казахстанка уступила Джованни Крунич из Сербии в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 0:6.

По пути в финал Оспановой удалось выбить из турнира российских теннисисток. Так, в стартовом матче казахстанка выиграла у Арины Булатовой со счетом 6:1, 0:6, 7:5, затем переиграла Ксению Пушкареву — 6:3, 4:6, 6:4, в четвертьфинале отправила домой Дарью Бочкову — 3:6, 6:3, 6:3, а в полуфинале оказалась сильнее Анастасии Яченко — 6:1, 6:4.

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