Казахстанская теннисистка стала второй на турнире Tennis Europe в Минске

В финале соревнований казахстанка уступила Джованни Крунич из Сербии в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 0:6.

По пути в финал Оспановой удалось выбить из турнира российских теннисисток. Так, в стартовом матче казахстанка выиграла у Арины Булатовой со счетом 6:1, 0:6, 7:5, затем переиграла Ксению Пушкареву — 6:3, 4:6, 6:4, в четвертьфинале отправила домой Дарью Бочкову — 3:6, 6:3, 6:3, а в полуфинале оказалась сильнее Анастасии Яченко — 6:1, 6:4.