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14:36 (мск), источник: TeamRussia.pro

Теннис, конфеты, мода. Все увлечения Марии Шараповой

Россиянка Мария Шарапова досрочно завершила сезон и посвятила себя другим проектам. Team Russia изучил, чем занимается звезда мирового тенниса.

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Источник: AP 2018

«МАРИЮ РАНО СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ»

В графике Шараповой был запланированы турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве. От участия во всех соревнованиях Мария откзалась, по ее словам, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне. Досрочный уход в отпуск породил острый спор: сможет ли вообще Мария когда-нибудь вернуться на прежний уровен.

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— Мы с Марией знаем друг друга очень давно, — говорит известный теннисист Томми Хаас. — У нас очень хорошие отношения. Здорово, что она вернулась. Сейчас она снова тренируется под руководством тренера Томаса Хогстдедта, с которым сотрудничала долгое время и выиграла Roland Garros. С точки зрения игры, мне кажется, Мария по-прежнему одна из лучших. Самое главное для нее — оставаться здоровой. Особенно на «Больших шлемах». Ее удары по-прежнему позволяют бороться за титул на мэйджорах. И она по-прежнему очень профессиональна. Каждый день работает на корте и не только. Если она не отрабатывает удары, то ее можно встретить в тренажерном зале. Я бы не списывал ее со счетов. Она — большой чемпион. А чемпионов списывать нельзя. Она еще может выиграть крупный титул. Именно к этому она, думаю, и стремиться.

— То есть мнения, что она слишком много внимания уделяет внетеннисным активностям, вы не разделяете?

— Думаю, что у нее все распланировано. Кто знает, может быть, ей осталось играть год или два. Она должна знать, чему будет посвящать себя и свое время после карьеры. У нее много интересов, и она делится ими с фанатами. Показывает им то, что они хотят видеть.

ОТПУСК

Россиянка посетила выставку немецкого художника Урса Фишера в Нью-Йорке. Его творчество многогранно: он занимается и живописью, и скульптурой, и коллажами, и инсталляциями. Наиболее известные из его работ — инсталляции, которые разрушают или изменяют пространство вокруг себя.

На ролике Шарапова позирует со стулом, который внезапно начал двигаться и объехал теннисистку с нескольких сторон.

— Провела вечер с игривым стулом, — написала спортсменка под постом в Инстаграме.

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БИЗНЕС

В 2012-м Шарапова запустила линейку собственных сладостей под брендом Sugarpova. Спустя три года объемы продаж конфет достигли пяти миллионов упаковок в год, а доход от них составил порядка 20 миллионов долларов. Примечательно, что на создание бизнеса спортсменка потратила всего полмиллиона.

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Кроме того, спортсменка сотрудничает с такими бизнес-гигантами как Colgate & Palmolive, Porsche, Evian и Nike. С известным производителем спортивной экипировки Шарапова запустила совместный проект, где россиянка выступила в качестве дизайнера.

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РЕЙТИНГИ

В этом году Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии издания Forbes с доходом в 10,5 миллионов долларов США. Интересно, что теннисный заработок в этой цифре составляет всего миллион долларов. Кроме того, популярное издание Sports Illustrated российскую диву в список 50 самых стильных людей планеты.

ЛЮБОВЬ

Еще в начале года появилась информация о том, что Мария встречается со-основателем и президентом аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом, одним из самых завидных женихов Великобритании. Его трижды включали в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства, один раз — в список 40 наиболее значимых людей, кому не исполнилось 40. Совсем недавно сама Шарапова публично рассказала о своем романе.

— Когда я просыпаюсь, а мой бойфренд не со мной, моя первая мысль — сколько времени у него? Мы сможем поговорить, прежде чем я начну свой день? — приводит PORTERmagazine слова теннисистки.

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Автор: Мария Маркова

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