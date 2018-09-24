Теннис, конфеты, мода. Все увлечения Марии Шараповой
Россиянка Мария Шарапова досрочно завершила сезон и посвятила себя другим проектам. Team Russia изучил, чем занимается звезда мирового тенниса.
Россиянка Мария Шарапова досрочно завершила сезон и посвятила себя другим проектам. Team Russia изучил, чем занимается звезда мирового тенниса.
В графике Шараповой был запланированы турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве. От участия во всех соревнованиях Мария откзалась, по ее словам, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне. Досрочный уход в отпуск породил острый спор: сможет ли вообще Мария
— Мы с Марией знаем друг друга очень давно, — говорит известный теннисист Томми Хаас. — У нас очень хорошие отношения. Здорово, что она вернулась. Сейчас она снова тренируется под руководством тренера Томаса Хогстдедта, с которым сотрудничала долгое время и выиграла Roland Garros. С точки зрения игры, мне кажется, Мария
— То есть мнения, что она слишком много внимания уделяет внетеннисным активностям, вы не разделяете?
— Думаю, что у нее все распланировано. Кто знает, может быть, ей осталось играть год или два. Она должна знать, чему будет посвящать себя и свое время после карьеры. У нее много интересов, и она делится ими с фанатами. Показывает им то, что они хотят видеть.
Россиянка посетила выставку немецкого художника Урса Фишера в
На ролике Шарапова позирует со стулом, который внезапно начал двигаться и объехал теннисистку с нескольких сторон.
— Провела вечер с игривым стулом, — написала спортсменка под постом в Инстаграме.
В 2012-м Шарапова запустила линейку собственных сладостей под брендом Sugarpova. Спустя три года объемы продаж конфет достигли пяти миллионов упаковок в год, а доход от них составил порядка 20 миллионов долларов. Примечательно, что на создание бизнеса спортсменка потратила всего полмиллиона.
Кроме того, спортсменка сотрудничает с такими
В этом году Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии издания Forbes с доходом в 10,5 миллионов долларов США. Интересно, что теннисный заработок в этой цифре составляет всего миллион долларов. Кроме того, популярное издание Sports Illustrated российскую диву в список 50 самых стильных людей планеты.
Еще в начале года появилась информация о том, что Мария встречается
— Когда я просыпаюсь, а мой бойфренд не со мной, моя первая мысль — сколько времени у него? Мы сможем поговорить, прежде чем я начну свой день? — приводит PORTERmagazine слова теннисистки.
Автор: Мария Маркова