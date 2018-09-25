Арина Соболенко победила украинку Элину Свитолину на турнире в Китае

Сегодня в матче 1/16 финала Арина встречалась с шестой ракеткой планеты Элиной Свитолиной из Украины и добилась победы — 6:4, 2:6, 6:1. На старте этих соревнований Арина Соболенко обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (22) — 7:6, 2:6, 6:2.

Следующей соперницей Соболенко будет победительница матча между немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (3) и американкой Мэдисон Киз (18).

Еще одна белоруска Александра Саснович (32) в первом круге переиграла бельгийку Элизе Мертенс (15) — 7:6, 7:6. Сегодня в игре за выход в 1/8 финала Александра уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг (51) — 2:6, 2:6.