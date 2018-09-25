Первая ракетка мира Симона Халеп выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

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«Я выиграла здесь в Москве свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моем сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков», — заявила Халеп.

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«На сегодняшний момент Симона по праву является лидером мирового рейтинга, первой ракеткой мира и ее комбинационная игра является одной из наиболее привлекательных в мировом теннисе, — высказал мнение директор женского турнира Алексей Селиваненко. — Мы будем очень рады приветствовать Симону в Москве, с нашей столицей ее связывает давняя и успешная традиция выступлений. Мы помним, как она выигрывала в 2013 году Кубок Кремля, в начале своей профессиональной карьеры, но и еще более ранние успехи — победу в чемпионате Европы среди девушек до 16 лет, московская публика полюбила ее еще тогда». Также он отметил, что Халеп в этом сезоне специально спланировала календарь так, чтобы сыграть в Москве.

Халеп в феврале второй раз в карьере заняла первое место в рейтинге мирового тура, а в июне она выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. В начале года она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии. На счету 26-летней румынки уже 47 недель в статусе первой ракетки мира. Также в ее активе 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Халеп впервые сыграла на Кубке Кремля в 2012 году. Тогда она дошла до второго круга, где проиграла сербке Весне Долонц. В 2013 году она одержала победу на турнире, обыграв в финале австралийку Саманту Стосур.