Серена Уильямс объявила о досрочном завершении сезона

36-летняя спортсменка досрочно завершила нынешний сезон с показателями 18 побед и 6 поражений. Эту информацию в своём «твиттере» разместил тренер титулованной теннисистки Патрик Муратоглу. Таким образом, в основной сетке Открытого чемпионата Китая сможет выступить россиянка Екатерина Макарова.

В 2018 году последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке. Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. В результате она назвала рефери сексистом и вором.