Злой гений. Как особые отношения с тренером уничтожают Серену Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс в шоке! Её наставник Патрик Муратоглу признался, что действительно делал подсказки своей подопечной во время скандального финала US Open-2018. «Не понимаю, о чём он говорит!» — огорошила 36-летняя теннисистка, которая была наказана по ходу встречи за подсказки тренера, за разломанную ракетку, а также за оскорбления в адрес арбитра и в итоге проиграла японке Наоми Осаке. «У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания. Зачем он это делает? В этом нет никакого смысла!» — заявила Серена.

Ходили разговоры и другого рода. Например, Майкл Джойс, на протяжении пяти с половиной лет тренировавший Марию Шарапову, после поражения Серены от Каролины Плишковой в полуфинале US Open-2016 заявил, что не Уильямс платит Муратоглу за работу, а наоборот — Патрик платит американке за право работать с ней. Джойс заверил, что слышал это от разных надёжных источников. Майкл также остался недоволен интервью Патрика сразу после того проигрыша Серены, перед которым он вряд ли мог успеть обсудить матч со своей подопечной. «Я никогда не видел, чтобы тренер так себя продвигал. Он работает много лет, но никому по-настоящему не помог».

Главная соперница Серены Уильямс по популярности в теннисе — Мария Шарапова — недавно досрочно завершила сезон. Вот и Серена пошла по её стопам, только что объявив, что на корт в 2018-м больше не выйдет. Такое решение вряд ли можно назвать сенсационным. Серена не играла турниры после US Open начиная с 2015 года. В том сезоне она получила серьёзный психологический удар, уступив Роберте Винчи в полуфинале домашнего турнира и не собрав полноценный «Большой шлем». В 2016-м Уильямс предпочла завершить сезон после поражения от Каролины Плишковой на той же полуфинальной стадии US Open, а в 2017-м не играла в связи с родами. А вот когда Серена вновь выйдет на корт и будет ли в её ложе в следующий раз сидеть тот, кто, собственно, и стал провокатором скандала, омрачившего финал US Open, никто пока сказать не может.