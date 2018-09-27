Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухане

Сегодня в четвертьфинале Арина Соболенко победила словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31) — 7:5, 6:3. Первая партия была очень упорной, и в решающие моменты нервы оказались крепче у белоруски. Второй сет Арина начала очень мощно, поведя 3:0. Затем соперница сократила разрыв 2:3, но в итоге Соболенко выиграла 6:3 и вышла в полуфинал.