Арина Соболенко: Продолжаю работать над собой каждый день

«Очень рада, что смогла пройти в полуфинал. Мне очень нравится выступать в Китае. Всегда демонстрирую здесь хорошие результаты. Даже не знаю, почему так происходит. Вероятно, всё дело в жареном рисе, который делает меня сильнее.

Поединок с Доминикой был очень тяжёлым. Соперница великолепно перемещалась по корту и возвращала много мячей. Было непросто играть под таким давлением, так что я очень довольна итоговой победой.

На корте я стараюсь не думать слишком много. Если есть возможность атаковать — атакуй! Я бы не сказала, что в данный момент нахожусь в своей лучшей форме. Однако я продолжаю работать над собой, — приводит слова Арины пресс-служба WTA.