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22:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Арина Соболенко: Продолжаю работать над собой каждый день

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой в четвертьфинале турнира в Ухане, а также поделилась ожиданиями от противостояния с австралийкой Эшли Барти.

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«Очень рада, что смогла пройти в полуфинал. Мне очень нравится выступать в Китае. Всегда демонстрирую здесь хорошие результаты. Даже не знаю, почему так происходит. Вероятно, всё дело в жареном рисе, который делает меня сильнее.

Поединок с Доминикой был очень тяжёлым. Соперница великолепно перемещалась по корту и возвращала много мячей. Было непросто играть под таким давлением, так что я очень довольна итоговой победой.

На корте я стараюсь не думать слишком много. Если есть возможность атаковать — атакуй! Я бы не сказала, что в данный момент нахожусь в своей лучшей форме. Однако я продолжаю работать над собой, — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

«Мы встречались с Эшли на Открытом чемпионате Австралии. Та игра получилась увлекательной. Буду рада вновь с ней сразиться. Барти — сильная оппонентка, которая действует очень разнообразно. Обыграть её будет нелегко», — добавила Соболенко. ﻿

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