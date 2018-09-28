Соболенко стала второй финалисткой турнира в Ухани
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Ухани (Китай), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Ухани (Китай), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
В полуфинальном матче белорусская теннисистка в двух сетах победила 16-ю ракетку турнира австралийку Эшли Барти — 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался почти полтора часа. Соболенко сделала 9 эйсов против 5 у соперницы и реализовала 2
В финале 20-летняя Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая оказалась сильнее китаянки Цян Ван.