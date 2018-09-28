Соболенко стала второй финалисткой турнира в Ухани

В полуфинальном матче белорусская теннисистка в двух сетах победила 16-ю ракетку турнира австралийку Эшли Барти — 7:6 (7:2), 6:4. Поединок продолжался почти полтора часа. Соболенко сделала 9 эйсов против 5 у соперницы и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.