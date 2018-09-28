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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер: Я любил работать болбоем на матчах суперзвёзд

Вторая ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер поделился опытом работы болбоем в юные годы.

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Источник: AP 2018

«На протяжении нескольких лет я был болбоем в Базеле и даже обслужил пару серьёзных турниров. Я любил находиться рядом с суперзвёздами, поэтому с удовольствием подавал мячи Мартине Хингис и Патти Шнидер. Быть частью всего, что происходит на корте просто потрясающе. К тому же, я мог смотреть матчи с лучших мест.

Сейчас болбои намного лучше справляются со своими обязанностями. Они старше и намного лучше ловят мячи — мне не было и 12 лет, когда моей задачей было поймать мяч на большой скорости", — цитирует Федерера Tennis World USA.

37-летний Федерер — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

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