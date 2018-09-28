Федерер: Я любил работать болбоем на матчах суперзвёзд

«На протяжении нескольких лет я был болбоем в Базеле и даже обслужил пару серьёзных турниров. Я любил находиться рядом с суперзвёздами, поэтому с удовольствием подавал мячи Мартине Хингис и Патти Шнидер. Быть частью всего, что происходит на корте просто потрясающе. К тому же, я мог смотреть матчи с лучших мест.