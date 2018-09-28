Арина Соболенко: Я стала более опытной с психологической точки зрения

«Для меня непривычно играть на столь высоком уровне. Очень рада, что показываю теннис отличного качества в течение длительного времени. Получаю удовольствие от выступления на соревнованиях. Вероятно, именно поэтому мне удаётся добиваться таких результатов.

На старте поединка я не чувствовала своей подачи. Соперница же подавала здорово. Вообще не понимала, каким образом действовать. Только при счёте 5/3 в пользу Эшли я заиграла раскованно.

Какое-то время назад если я уступала с брейком, то очень сильно расстраивалась и потом проигрывала ещё несколько геймов подряд. Сейчас я знаю, что нужно предпринять, если оппонентке удалось взять мою подачу. В этом плане я стала опытнее, — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

«Теперь мне предоставится возможность завоевать ещё один трофей. Постараюсь не волноваться и продемонстрировать свою лучшую игру. Надеюсь, предстоящий матч оставит после себя приятные эмоции.