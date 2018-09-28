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21:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Арина Соболенко: Я стала более опытной с психологической точки зрения

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала свою победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира в Ухане, а также поделилась ожиданиями от противостояния с эстонкой Анетт Контавейт.

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«Для меня непривычно играть на столь высоком уровне. Очень рада, что показываю теннис отличного качества в течение длительного времени. Получаю удовольствие от выступления на соревнованиях. Вероятно, именно поэтому мне удаётся добиваться таких результатов.

На старте поединка я не чувствовала своей подачи. Соперница же подавала здорово. Вообще не понимала, каким образом действовать. Только при счёте 5/3 в пользу Эшли я заиграла раскованно.

Какое-то время назад если я уступала с брейком, то очень сильно расстраивалась и потом проигрывала ещё несколько геймов подряд. Сейчас я знаю, что нужно предпринять, если оппонентке удалось взять мою подачу. В этом плане я стала опытнее, — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

«Теперь мне предоставится возможность завоевать ещё один трофей. Постараюсь не волноваться и продемонстрировать свою лучшую игру. Надеюсь, предстоящий матч оставит после себя приятные эмоции.

Анетт играет в очень агрессивной манере. Она часто пробивает под самую линию. Контавейт обладает шикарной подачей и вообще производит приятное впечатление. Она заслужила выход в финал, так что нас обеих ждёт настоящая битва, — добавила Соболенко.

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