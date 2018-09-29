Россиянка Гаспарян победила соотечественницу Потапову в финале турнира WTA в Узбекистане

Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Гаспарян.

Гаспарян завоевала второй титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2015 году она стала победительницей турнира в Баку. На данный момент 24-летняя уроженка Москвы занимает 299-е место в рейтинге WTA.