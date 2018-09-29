Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухане

Сегодня в решающем поединке Арина обыграла эстонку Анетт Контавейт (27) — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
На этом турнире Соболенко победила также испанку Карлу Суарес Наварро (22) — 7:6, 2:6, 6:2, украинку Элину Свитолину (6) — 6:4, 2:6, 6:1, представительницу США Софию Кенин (62) — 6:3, 6:3, словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31) — 7:5, 6:3 и австралийку Эшли Барти (17) — 7:6 (7:2), 6:4.
Для 20-летней минчанки это второй чемпионский титул на профессиональных турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Первый она завоевала в начале сентября в американском Нью-Хейвене.