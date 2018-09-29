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15:59 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухане

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в решающем поединке Арина обыграла эстонку Анетт Контавейт (27) — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

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На этом турнире Соболенко победила также испанку Карлу Суарес Наварро (22) — 7:6, 2:6, 6:2, украинку Элину Свитолину (6) — 6:4, 2:6, 6:1, представительницу США Софию Кенин (62) — 6:3, 6:3, словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (31) — 7:5, 6:3 и австралийку Эшли Барти (17) — 7:6 (7:2), 6:4.

Для 20-летней минчанки это второй чемпионский титул на профессиональных турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Первый она завоевала в начале сентября в американском Нью-Хейвене.

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