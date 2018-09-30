Серена Уильямс спела топлес
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project. Видео опубликовано в
На видео 37-летняя спортсменка поет песню
По мере отдаления кадра, Уильямс предстает топлес. Таким образом, спортсменка напоминает женщинам регулярно проходить медобследования.
26 сентября стало известно, что американка прекратила выступления в 2018-м году. Она провела 24 матча, одержав 18 побед и потерпела шесть поражений.